iOS 26.. جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيقات آيفون من آبل

- آبل تطلق مجموعة من الميزات الذكية مع iOS 26

- ميزة تصفية المكالمات والترجمة الحية تصل آيفون

- استطلاعات رأي ورسائل مجهولة في تطبيق iMessage

- ترجمة الأغاني ومزايا DJ ومزامنة صوتية للكلمات Apple Music

- تذكير بالأماكن وتحديثات في الوقت الفعلي بـ Apple Maps

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025 عن مجموعة من الميزات الذكية الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل iOS 26، والمقرر إطلاقه في خريف هذا العام.

تشمل التحديثات الجديدة تحسينات كبيرة على تطبيقات الهاتف والرسائل والموسيقى، بالإضافة إلى إضافات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Apple Intelligence.

آبل تطلق مجموعة من الميزات الذكية مع iOS 26

هاتف أكثر ذكاء

أضافت آبل ميزة Call Screening التي تتيح للمستخدم معرفة محتوى المكالمة قبل الرد عليها، وعند استقبال مكالمة من رقم غير معروف، تقوم الميزة بالرد تلقائيا في الخلفية، وتعرض للمستخدم اسم المتصل وسبب المكالمة، مما يسمح له باتخاذ قرار الرد أو التجاهل.

كما تم تقديم ميزة Hold Assist التي تتولى الانتظار مكان المستخدم أثناء المكالمات حتى يتوفر موظف حقيقي، أما ميزة Live Translation فتتيح ترجمة المكالمات الصوتية مباشرة باستخدام صوت ذكاء اصطناعي ينقل المحادثة من وإلى لغتك.

تحديثات رسائل iMessage

يدعم تطبيق Messages الآن إنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثات الجماعية لتسهيل اتخاذ القرارات، مع اقتراحات ذكية تلقائية من Apple Intelligence عند الحاجة، كما يمكن تخصيص خلفيات المحادثات الجماعية، ورؤية مؤشرات الكتابة، بالإضافة إلى إرسال واستلام مدفوعات Apple Cash داخل المجموعات.

ستظهر الرسائل من مرسلين غير معروفين في مجلد خاص، مع إمكانية تصنيفهم أو حذف الرسالة، مع بقاء الإشعارات صامتة حتى يتم قبول الرسالة.

ستصل ميزة Live Translation أيضا إلى الرسائل النصية، حيث تتم ترجمة النصوص أثناء كتابتها، وتعرض الترجمة مباشرة للطرف الآخر.

تحديثات Apple Music

يحصل مستخدمو Apple Music على ميزة ترجمة كلمات الأغاني إلى لغات أخرى، بالإضافة إلى ميزة لفظ الكلمات للمساعدة في الغناء بلغة غير مألوفة.

ميزة جديدة تدعى AudioMix تتيح الانتقال السلس بين الأغاني من خلال مطابقة الإيقاع والسرعة، ما يخلق تجربة مشابهة لميزة DJ الذكية في سبوتفاي.

كما تم إطلاق ميزة الكاريوكي لتحويل الآيفون إلى ميكروفون متكامل مع Apple TV، حيث يظهر النص والجرافيكس على الشاشة أثناء الغناء.

تحسينات Apple Maps

تطبيق الخرائط أصبح يفهم عادات التنقل اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي المحلي لتقديم أفضل الطرق المنزلية أو إلى العمل، مع إشعارات فورية عن التأخيرات واقتراح مسارات بديلة.

ميزة جديدة تدعى Visited Places تسجل الأماكن التي زارها المستخدم، مثل المطاعم والمتاجر، وتخزن محليا بتشفير من طرف إلى طرف.

مزايا Apple Wallet

تدعم المحفظة الرقمية تخزين نسخة رقمية من جواز السفر تعرف باسم Digital ID، تستخدم للتحقق من الهوية في تطبيقات السفر أو نقاط TSA، كما تتيح تقديم رخصة القيادة للتحقق من العمر على مواقع مثل Uber Eats وChime.

واجهة بطاقة الصعود للطائرة أصبحت تفاعلية أكثر، مع تحديثات لحظية، وخيار مشاركة حالة الرحلة، والانتقال مباشرة إلى تطبيق الخرائط من البطاقة.

تصميم مطور وصور ثلاثية الأبعاد

بعد انتقادات لتحديث الصور في iOS 18، أعادت آبل واجهة التبويبات في تطبيق الصور لتسهيل الوصول إلى المفضلات والألبومات، كما أصبح بالإمكان تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى صور مكانية ثلاثية الأبعاد.

تطبيق الكاميرا تم تبسيطه لعرض أوضاع الالتقاط المفضلة على الشاشة الرئيسية، مع إمكانية السحب للكشف عن الإعدادات مثل الفلاش، المؤقت، الدقة، والإطار الزمني.

تحكم أفضل في سرعة التشغيل على Apple Podcasts

أصبح بإمكان مستخدمي آيفون اختيار سرعة تشغيل البودكاست بين 0.5x و3x، مع ميزة جديدة تدعى Enhance Dialogue تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت البشري على الخلفيات المزعجة.

صور مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تم دمج ChatGPT في أداة Image Playground لتوليد صور مخصصة حسب طلب المستخدم، مثل أسلوب الرسم الزيتي أو الرسوم المتجهة، يمكن للمستخدم اختيار "أي نمط" وكتابة وصف للصورة التي يريدها، ليتم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي.

موعد الإطلاق

ستصل جميع هذه الميزات إلى أجهزة آبل في خريف 2025 مع إطلاق النسخة النهائية من iOS 26، وهي حاليا قيد التجربة عبر النسخة التجريبية للمطورين.