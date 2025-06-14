كيف يعمل Apple Intelligence بدون إنترنت؟.. ذكاء اصطناعي بلمسة من آبل

- الذكاء الاصطناعي يدخل قلب تجربة آيفون مع Apple Intelligence

- ما هو Apple Intelligence؟

- أجهزة آبل المؤهلة للحصول على Apple Intelligence



أصبح الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، جزءا أساسيا من تجربة استخدام آيفون الحديثة، بعد ظهوره الرسمي في أكتوبر 2024.

ومع التحديثات الأخيرة، بدأ المستخدمون يلاحظون حضوره المتزايد داخل تطبيقات مثل "الرسائل" و"البريد" و"الملاحظات"، وذلك ضمن سعي آبل لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل جوجل وOpenAI وAnthropic.

ما هو Apple Intelligence؟



تصف آبل منصتها الجديدة بأنها "ذكاء اصطناعي للجميع"، وهو نظام مصمم لتحسين تجربة المستخدم من خلال استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل الكتابة وتوليد الصور.

وقد تم تدريب هذه التقنية على نماذج لغوية ضخمة LLMs لتعمل بكفاءة على النصوص والصور والموسيقى، وتتكامل بسلاسة ضمن نظام iOS.

تشمل الأدوات الكتابية الذكية قدرات مثل التلخيص، وإعادة الصياغة، والتدقيق اللغوي، وحتى الكتابة نيابة عن المستخدم باستخدام أسلوب ونبرة محددين.

كما تم إدخال توليد الصور عبر تطبيق جديد يحمل اسم Image Playground، حيث يمكن إنشاء صور ومحتوى بصري لاستخدامه داخل تطبيقات مثل الرسائل أو Keynote.

أعادت آبل أيضا إحياء مساعدها الصوتي سيري، بدمجه بعمق داخل النظام، ومنحه مظهرا جديدا ومهاما أكثر ذكاء، مثل تعديل الصور وإرسالها مباشرة عبر الرسائل، أو التفاعل مع السياق المعروض على الشاشة.

Apple Intelligence

ما الجديد في WWDC 2025؟

رغم التوقعات الكبيرة بتحسينات أضخم لـ سيري في مؤتمر المطورين WWDC 2025، أكدت آبل أن النسخة الجديدة الأكثر "شخصية" لا تزال قيد التطوير، حيث أوضح نائب رئيس آبل للبرمجيات، كريج فيدريجي، أن "العمل على تقديم سيري أكثر خصوصية لا يزال مستمرا، لكنه يحتاج وقتا أطول لتحقيق الجودة المطلوبة".

وقد كشفت آبل أيضا عن ميزة "الذكاء البصري" Visual Intelligence، والتي تتيح البحث عن صور مماثلة أثناء التصفح، بالإضافة إلى خاصية الترجمة الفورية للمحادثات في تطبيقات الرسائل والمكالمات وFaceTime، والمقرر إطلاقها لاحقا خلال 2025 مع التحديث الرسمي لنظام iOS 26.

أجهزة آبل المؤهلة للحصول على Apple Intelligence



وفقا لـ آبل التقنية متوفرة مجانا لمجموعة محددة من الأجهزة التي تحتوي على شرائح متقدمة مثل A17 Pro أو Apple Silicon، وتشمل:

- جميع أجهزة iPhone 16

- هواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max فقط

- أجهزة iPad Pro وAir بشريحة M1 أو أحدث

- أجهزة MacBook وiMac وMac Studio بشريحة M1 أو أحدث

- Mac Pro بشريحة M2 Ultra

وتوفر الميزات تدريجيا مع تحديثات مثل iOS 18.1 و18.2، وتتضمن أدوات كتابة ذكية، وملخصات مقالات، وتعديل الصور، إلى جانب ميزات مثل Genmoji وImage Wand وتكامل مع ChatGPT.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي من آبل دون الاتصال بالإنترنت؟



بعكس خدمات مثل ChatGPT وGemini التي تتطلب اتصالا بالإنترنت، فإن Apple Intelligence يعمل في كثير من الأحيان محليا على الجهاز بفضل نماذجه الصغيرة المدربة داخليا.

وعند الحاجة إلى قدرات معالجة أعلى، تلجأ آبل إلى خوادمها الخاصة التي تعمل بشرائح Apple Silicon ضمن بنية تعرف بـ Private Cloud Compute، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

تكامل ChatGPT ودور الطرف الثالث

رغم الضجة الإعلامية حول شراكة آبل مع OpenAI، إلا أن دور ChatGPT في Apple Intelligence محدود ومكمل فقط، يمكن للمستخدمين، بعد الموافقة، طلب المساعدة من ChatGPT عبر سيري في مهام مثل التخطيط للرحلات أو كتابة وصفات، كما يتوفر خيار "Compose" الذي يستخدم ChatGPT لتوليد نصوص مخصصة داخل أدوات الكتابة الذكية.

آبل أشارت أيضا إلى أن Google Gemini سيكون الشريك التالي في هذا المسار، ما يفتح الباب أمام تنوع أكبر في مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.

منصة جديدة للمطورين

أعلنت آبل عن إطار عمل Foundation Models الذي يتيح للمطورين استخدام نماذج آبل الذكية محليا دون الحاجة للاتصال بالسحابة، هذا يفتح المجال أمام دمج ذكاء اصطناعي متقدم في تطبيقات خارجية بطريقة آمنة وخاصة.

مثال على ذلك، تطبيق مثل Kahoot يمكنه توليد اختبارات تفاعلية اعتمادا على ملاحظات الطالب، وكل ذلك يتم دون أي تكلفة سحابية أو خطر على خصوصية البيانات.

