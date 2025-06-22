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تحقق من بياناتك.. شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحقق من بياناتك.. شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع

شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع
شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج عن تغييرات مهمة في سياسة إدارة حسابات المستخدمين، ما قد يؤدي إلى حذف عدد كبير من الحسابات غير النشطة بشكل دائم، وفقدان البيانات الشخصية المرتبطة بها. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة “dailymail” البريطانية، أوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن هذه السياسة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 31 يوليو 2025، أي خلال أسابيع قليلة فقط، وستشمل كل حساب سامسونج لم يتم استخدامه أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين متتاليين.

ستفقد بياناتك الشخصية للأبد.. حسابات سامسونج مهددة بالحذف 

أكدت سامسونج في رسالة إلكترونية أرسلت للمستخدمين: “بموجب السياسة الجديدة، سيتم اعتبار الحسابات غير المستخدمة لأكثر من 24 شهرا (حسابات غير نشطة)، وبالتالي ستخضع للحذف الكامل، ولا يمكن استعادة البيانات بعد حذفها”.

البيانات المعرضة للحذف

ويتيح حساب سامسونج، الوصول إلى العديد من الخدمات، وتشمل البيانات المعرضة للحذف:

- Samsung Cloud: لتخزين الصور والفيديوهات وجهات الاتصال والتقويم.

- Samsung Pay: للدفع الإلكتروني.

- Samsung Health: لتتبع البيانات الصحية.

- SmartThings: لإدارة الأجهزة الذكية مثل التليفزيونات والثلاجات.

حسابك مهدد بالحذف خلال أسابيع وفقدان بياناتك الشخصية إلى الأبد

كل هذه البيانات السابقة مهددة بالحذف الدائم، ما لم يقم المستخدم باتخاذ إجراء سريع، وحتى مستخدمو هواتف آيفون قد يتأثرون بهذا القرار؛ إذا سبق لهم استخدام أجهزة سامسونج وكان لديهم حساب غير نشط منذ مدة.

وأوضحت الشركة، أنه في حال حذف الحساب، لن يكون بالإمكان استعادة البيانات نهائيا، باستثناء ما قد يحتفظ به وفقا للقوانين المحلية، وهو ما يجعل اتخاذ إجراء عاجل أمرا ضروريا لحماية المحتوى الشخصي.

ولتفادي حذف الحساب؛ تطلب سامسونج من المستخدمين تسجيل الدخول مجددا إلى حسابهم، إما عبر الهاتف من خلال إعدادات الجهاز، أو من خلال الموقع الرسمي عبر متصفح الإنترنت، فمجرد تسجيل الدخول يعتبر نشاطا كافيا لإبقاء الحساب نشطا.

وبدأت سامسونج بإرسال رسائل بريد إلكتروني تنبيهية للمستخدمين المتأثرين، ومن المتوقع أن تواصل إرسال المزيد مع اقتراب الموعد النهائي. 

وتأتي هذه الخطوة بعد سياسة مماثلة اتبعتها شركة جوجل، التي بدأت في حذف الحسابات غير النشطة في نهاية عام 2023، من المهم أن يقوم المستخدمون، وخاصة من لم يستخدموا حساباتهم لفترة طويلة، بتسجيل الدخول في أقرب وقت ممكن لتجنب فقدان بيانات قد تكون مهمة وشخصية.

سامسونج حذف الحساب حذف الحسابات غير النشطة

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