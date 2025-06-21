تسريب جديد يكشف ملامح سامسونج Galaxy S25 FE قبل الإعلان الرسمي

قبل أن تكشف سامسونج عن هاتفها رسميا، تسربت معلومات جديدة حول النسخة القادمة من سلسلة Fan Edition الشهيرة، والتي ستنطلق تحت اسم Galaxy S25 FE.

وكما جرت العادة مع كل جيل من سلسلة سامسونج Galaxy S، يبدو أن الإصدار S25 سيحصل بدوره على نسخة FE، التي تأتي بمواصفات أقل قليلا من النسخة الأساسية، ولكن مع بعض التحسينات المثيرة للاهتمام.

جاءت التسريبات عبر المسرب المعروف "OnLeaks" وموقع "SammyGuru"، والتي كشفت عن أول نظرة حقيقية لتصميم هاتف Galaxy S25 FE، وأبرز ما جاء فيها هو توجه سامسونج نحو تصميم أكثر نحافة، مع حواف شاشة أضيق من أي وقت مضى.

تصميم محسن ونحافة أكبر

وفقا للمصادر، فإن هاتف Galaxy S25 FE لن يشهد ثورة في التصميم، بل تطويرا تدريجيا لنسخة العام الماضي Galaxy S24 FE.

وأبرز التحسينات تكمن في الحواف النحيفة التي تمنح الهاتف مظهرا عصريا وأنيقا، إضافة إلى تقليص سمك الجهاز إلى 7.4 ملم فقط، مقارنة بـ8 ملم في الإصدار السابق.

وتبلغ أبعاد الهاتف المتوقعة 161.4 × 76.6 × 7.4 ملم، ما يشير إلى أن سامسونج ركزت على النحافة دون تقليص حجم الشاشة.

هاتف Galaxy S25 FE

شاشة كبيرة بتقنيات متوقعة

سيأتي هاتف Galaxy S25 FE على الأرجح مع شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وهو ما بات معيارا في هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة العليا.

ويبقى التساؤل حول ما إذا كانت سامسونج ستدمج تقنية "المعدل التكيفي للتحديث" التي تحتفظ بها عادة للفئات الأعلى سعرا.

أما من حيث العتاد الداخلي، فتشير الشائعات إلى أن هاتف Galaxy S25 FE سيحصل على تحسينات في الكاميرا الأمامية، إلى جانب تطوير في الكاميرا الخلفية، لتلبية متطلبات عشاق الصور السيلفي والتصوير أثناء التنقل.

ومن ناحية التصميم العام، حافظت سامسونج على الطابع البسيط والأنيق لنسخ Fan Edition، مع ترتيب نظيف للكاميرات، دون تغييرات جذرية.

هاتف Galaxy S25 FE

هاتف متوسط بسعر منافس وتوقعات عالية

من المتوقع أن يقدم Galaxy S25 FE تجربة قريبة من الهواتف الرائدة، لكن بسعر منافس، وهو ما يجعل هذه النسخة خيارا مميزا في فئة الهواتف المتوسطة الممتازة لعام 2025.

ومع سجل سامسونج القوي في هذه الفئة، يبدو أن الهاتف الجديد سيكون منافسا قويا بمجرد صدوره، ورغم أن التسريبات كشفت عن الكثير من التفاصيل، إلا أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، لذا ينصح بانتظار تأكيدات سامسونج قبل اعتماد أي معلومة بشكل نهائي.