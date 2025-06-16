بسعر منخفض.. خصم 37% على أغلى هواتف سامسونج Galaxy S

في خطوة مفاجئة ومغرية لعشاق هواتف سامسونج، أعلنت إحدى منصات التجارة الشهيرة عن تخفيضات كبيرة على هواتف سلسلة الهواتف الرائدة Galaxy S24، تشمل كلا من Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24، ضمن عروض محدودة المدة.

وتأتي هذه التخفيضات مصحوبة بفرص استرداد نقدي وعروض استبدال مغرية، ما يجعلها من أبرز الخصومات المتاحة حاليا على هواتف سامسونج المميزة من الفئة العليا بأسعار منخفضة.

خصم 37% على هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

يتوافر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين، في الهند، مقابل سعر حوالي 985 دولارا، والذي كان سبق إطلاقه بسعر 1500 دولار، أي بخصم يصل إلى 37%.

وفي السوق المصري، يتوافر حاليا بسعر 59550 جنيها بدلا من 66.700 جنيه مصري فهو يتوافر مع خصم 11%.

كما يمكن لعشاق هواتف سامسونج Galaxy S، تخفيض السعر أكثر عبر استبدال الهاتف القديم.

هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

يعد هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra واحدا من أكثر الهواتف الذكية الرائدة شعبية في عام 2024؛ نظرا لقدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز والمعالج القوي وأداء الكاميرا المذهل وغيرها المزيد.

وزودت سامسونج الهاتف ببعض ميزات Galaxy AI الجديدة مع تحديث OneUI 8، مصحوبا بتحديث جديد لنظام التشغيل أندرويد 15، لذلك، سيوفر Galaxy S24 Ultra أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي.

ونظرا لأن هاتف Galaxy S24 Ultra مدعوم بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، فإنه يوفر أداء قويا ومهام متعددة سلسة وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت لمعالجة الذكاء الاصطناعي دون أي تأخير.

وتم تجهيز الهاتف الذكي أيضا بإعداد كاميرا رباعية رائعة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل.