تسريبات تكشف ألوان ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip7 ونسخته الاقتصادية

كشفت تسريبات جديدة عن أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 7 سيطرح بثلاثة ألوان أساسية متوفرة على نطاق واسع، وهي أسود لامع، وأزرق داكن، وأحمر مرجاني.

وكما جرت العادة، من المتوقع أن تقدم سامسونج ألوانا إضافية حصرية لموقعها الرسمي على الإنترنت، لكن لم يتم تسريبها بعد، وفقا لما ذكره “gsmarena”.

وقد ظهرت أولى الصور الرسمية المسربة للهاتف، والتي تظهر شكله في بعض هذه الألوان:

- اللون الأسود Jet Black يبدو لامعا وأنيقا، ويوفر خيارا داكنا مميزا مقارنة بإصدار العام الماضي.

اللون Jet Black

- اللون الأزرق Blue Shadow يتميز بدرجة أزرق عميقة وغير معتادة، على عكس اللون الأزرق الفاتح الذي طرح في Galaxy Z Flip 6.

اللون الأزرق Blue Shadow

- أما اللون الثالث أحمر مرجاني Coral Red، فلم تظهر له صور حتى الآن.

مقارنة مع Galaxy Z Flip6



جاء الإصدار السابق من سامسونج بألوان فاتحة مثل الأزرق الباستيلي، المشمشي، الأصفر، والنعناعي، وكانت النسخة الداكنة الوحيدة هي الأسود، والمتوفرة حصريا عبر موقع سامسونج.

وتشير التسريبات إلى أن Galaxy Z Flip 7 سيأتي بخيارين فقط من حيث التخزين بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت ولا توجد معلومات حاليا عن إصدار بسعة 1 تيرابايت.

أما النسخة الأرخص والتي تحمل اسم Galaxy Z Flip 7 FE فستبدأ بسعة 128 جيجابايت، مع خيار الترقية إلى 256 جيجابايت، وسيتم طرح هذه النسخة بلونين هما: أسود وأبيض، لكن لم تنشر أي صور لها حتى الآن.



التسريب لا يتضمن معلومات مؤكدة عن الذاكرة العشوائية رام، لكن نتائج اختبار الأداء Geekbench أشارت إلى وجود خيار بسعة 12 جيجابايت رام في Z Flip 7 و 8 جيجابايت رام في الخيار الاقتصادي Z Flip7 FE



ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت سامسونج تخطط لطرح نسخ ذات رامات أعلى، خصوصا أن الشركة لم تطرح هاتفا بذاكرة 16 جيجابايت منذ فترة.



يبدو أن هاتف Galaxy Z Flip 7 أنه سيقدم تحسينات جمالية في الألوان وخيارات تخزين معتدلة، مع توجه لتوسيع الفئة الاقتصادية من خلال إصدار FE.

ولا تزال هناك تفاصيل مفقودة، خصوصا حول الألوان الحصرية والخيارات الرسمية للذاكرة العشوائية، لكن الإعلان الرسمي المتوقع قريبا سيكشف الصورة الكاملة.