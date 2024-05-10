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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مشاكل مثيرة للجدل بتحديث سامسونج الأخير.. أخطاء تصدم مستخدمي Galaxy S23

الهاتف الرائد Galaxy
الهاتف الرائد Galaxy S23 Ultra

قدم تحديث سامسونج الجديد OneUI 6.1، العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة بأحدث إصدارات جالاكسي سلسلة Galaxy S24 إلى سابقتها Galaxy S23، ومع ذلك، تم رصد بعض الأخطاء في هذه الهواتف بمجرد تنزيل التحديث.

مشكلة ساعة قفل الشاشة

يرتبط الخطأ الأخير الذي تم رصده في سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S23 مع تحديث OneUI 6.1 بأداة ساعة قفل الشاشة.

 

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وبعد تثبيت التحديث، أبلغ مستخدمو الهاتف الرائد Galaxy S23 Ultra أن أداة الساعة لشاشة القفل تعيد ضبط موضعها ونمطها وخطها بعد مرور بعض الوقت، ووفقا لموقع Sammobile، فأنهم لاحظوا أيضا هذه المشكلة في أجهزة سامسونج الخاصة بهم، ويقال إنها تحدث "بشكل متكرر جدا"، ولم تعلق الشركة على هذا الخطأ حتي الآن.

فيما ظهر خطأ آخر يتعلق بإشعارات شاشة القفل في منتدى Samsung Community منذ بضعة أسابيع، حيث سيؤدي التمرير السريع لأسفل على الإشعار إلى فتح لوحة الإشعارات بدلا من توسيعها على شاشة القفل.

الهاتف الرائد Galaxy S23 Ultra

وقد لاحظ أحد المستخدمين أن هذا يحدث بشكل أساسي بسبب تداخل أداة الساعة مع بعض مكونات لوحة الإشعارات أو منطقة بصمة الإصبع. ونصح بتغيير موضع الساعة، والتي ورد أنها تعمل.

وعند الحديث عن الميزات، جلب تحديث سامسونج الأخير مزايا Galaxy AI إلى هواتف تشكيلة Galaxy S23، ونتيجة لذلك، يمكن للأجهزة الآن ترجمة مكالماتك مباشرة، كما يحصل الهاتف أيضا على وضع "المترجم الفوري" الذي يمنحك ترجمة فورية لمحادثاتك وجهًا لوجه.

كما أصبحت لوحة مفاتيح سامسونج توفر الآن خيار تغيير النغمة والتدقيق الإملائي لك وتقديم اقتراحات وترجمة رسائل صديقك من بلد آخر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحرر الصور المدمج في تطبيق المعرض بهواتف سامسونج Galaxy S23، نقل الأشخاص والكائنات وإزالتها وتغيير حجمها في أي صورة، ويستخدم الآن أيضا التعبئة التوليدية لإنشاء الخلفية أو توسيعها.

وهناك أيضا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى التي تمت إضافتها سامسونج للهاتف الرائد Galaxy S23 Ultra، حصلت عليها تطبيقات النظام مثل تطبيق تدوين الملاحظات Samsung Notes وتطبيق تسجيل الصوت Voice Recorder.

سامسونج تحديث سامسونج OneUI 6 1 Galaxy S23 الذكاء الاصطناعي Galaxy S23 Ultra

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