رائحة كريهة تصدم مستخدمي Galaxy S24 Ultra.. وسامسونج تكشف السبب

أثارت التقارير الأخيرة عن رائحة غريبة تنبعث من القلم الذكي S Pen المرفق بهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مخاوف بين المستخدمين.

وقد أدت هذه المشكلة إلى قيام العديد من مستخدمي هواتف Galaxy S وNote المختلفة بفحص الأقلام المرفقة بأجهزتهم بحثا عن روائح مماثلة، وأثار اكتشاف هذه الرائحة الشبيهة بالبلاستيك المحروق تساؤلات حول جودة وسلامة قلم S Pen.

قلم هاتف Galaxy S24 Ultra تنبعث منه رائحة محترقة

أبلغ العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود رائحة قوية وغريبة للقلم عند شمها تشبه البلاستيك المحروق، ويعتقدون أنها قد يكون لها تأثير سيء على عمل الجهاز.

ولهذا السبب، كان بعض المستخدمين يشعرون بالقلق من احتمال حدوث خطأ ما في أجهزتهم أو ربما احتراق المكونات الداخلية، ولم تتم ملاحظة الرائحة ليس فقط في هاتف Galaxy S24 Ultra ولكن أيضا في موديلات Ultra السابقة، مما يشير إلى وجود مشكلة متكررة في رائحة قلم S Pen.

وقد أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم بشأن الضرر المحتمل للقلم بسبب هذه الرائحة.

Galaxy S24 Ultra

وردا على هذه المخاوف، أوضح مسؤولو سامسونج أن رائحة الاحتراق لن تسبب أي ضرر للهاتف، ويرجع ذلك إلى أن الجهاز يسخن أثناء التشغيل ولهذا السبب تظهر الرائحة، وتظهر نفس المشكلة لدي مستخدمو طرازي Galaxy S23 Ultra وS22 Ultra السابقين أيضا.

وقدم أحد مشرفي منتديات سامسونج الرسمية في الاتحاد الأوروبي تفسيرا معقولا للرائحة الغريبة، إذ قال: "إن الرائحة لا تدعو للقلق، لأن وجود قلم S Pen في مكانه داخل الهاتف يجعله قريبا من المكونات الداخلية للجهاز، مما سيولد حرارة أثناء الاستخدام، ويتسبب في سخونة البلاستيك المصنوع منه القلم".

وعند استخدام الهاتف، تنتج عنه حرارة تتسبب في تسخين البلاستيك، ويمكن أن تشبه الرائحة الناتجة عن ذلك الرائحة التي تصدر من المنتجات الصناعية عندما تسخن أثناء التشغيل

Galaxy S24 Ultra

وتتلاشى الرائحة بعد أن تقل سخونة جهاز Galaxy S23 Ultra، والتي تظهر بقوة عند تشغيل بعض التطبيقات أو الألعاب الثقيلة في الهاتف لبعض الوقت، ثم استخراج القلم من مكانه لاستخدامه، وتضعف تلك الرائحة تدريجيا قبل أن تتلاشى تماما من تلقاء نفسها.

يذكر أن قلم S Pen يعد أبرز الميزات بهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، يمكن استخدامه في الكتابة والرسم على الشاشة، والتحكم في الهاتف دون لمس الشاشة للتحديد والتمرير، والتقاط الصور، وتحرير الصور والمستندات، وتحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية.