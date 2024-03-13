مقارنة العظماء.. شاومي 14 ألترا يتحدي عملاق سامسونج Galaxy S24 Ultra

لسنوات، كانت شركة شاومي الصينية، تشوق لخط Ultra ضمن فئة الهواتف الرائدة، لكونه أحد أقوي هواتف أندرويد التي تتمتع بنظام كاميرا لا مثيل له، تتمثل أحدث إصداراتها في هاتف Xiaomi 14 Ultra الذي تم إطلاقه حديثا، ويأتي وحش الكاميرا كمنافس لا يستهان به، يهدد سيطرة ملك هواتف أندرويد Galaxy S24 Ultra من سامسونج.



مقارنة بين شاومي Xiaomi 14 Ultra و سامسونج Galaxy S24 Ultra



يتيح كلا الهاتفان إمكانات أكثر تطورا مما قد يصعب على محبي هواتف الفلاجشيب الإختيار بينهما، وفيما يلي سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية لنسهل عليك قرار الإختيار بين شاومي Xiaomi 14 Ultra و سامسونج Galaxy S24 Ultra.



التصميم:



عندما يتعلق الأمر بفلسفة التصميم، فإن شاومي وسامسونج تقدم كل منهم تصميم مختلف عن الأخرى ولكن مشابه لاصدارتهما السابقة مع تحسينات طفيفة، يحافظ هاتف Galaxy S24 Ultra على التصميم الفخم الأنيق، بتصميم مسطح بالكامل بدون انحناء في الشاشة، كما أنه يتميز بإطار جديد قوي مصنوع من التيتانيوم، على الرغم من أن ذلك لم يساعد في تقليل الوزن الضخم البالغ 232 جراما.

وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي 14 Ultra بوحدة كاميرا ضخمة وطبقة خلفية جلدية فريدة من نوعها، مع شاشة مسطحة تنحني قليلاً عند الحواف الأربعة للحصول على تأثير "عائم" أنيق وتجربة مشاهدة مبهرة.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

Galaxy S24 Ultra

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، توفر دقة 1440 × 3120 بكسل، تتألق خبرة سامسونج في تكنولوجيا العرض من خلال الألوان النابضة بالحياة، والأسود العميق، ونسب التباين الممتازة، فسواء كنت تتصفح الويب أو تنغمس في الألعاب، فإن شاشة هذا الهاتف تعدك بتجربة غامرة.

وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي 14 ألترا، شاشة عرض كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة، وطبقة حماية قوية من نوع Xiaomi Longjing Glass.

Xiaomi 14 Ultra

المعالج:



تحت الغطاء، يعمل كلا الهاتفين بأحدث وأكبر معالجات أندرويد من كوالكوم هو Snapdragon 8 Gen 3، حيث يتم تشغيل هاتف Galaxy S24 Ultra، بمعالج ثماني النواة مخصص لهواتف سامسونج جلاكسي تم تصميمه خصيصا لتعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فيما يقدم معالج هاتف شاومي 14 ألترا إمكانات معالجة مشابهة تقريبا قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام المتعددة أو الألعاب بسرعة وبسهولة دون عناء.

وبالنسبة للذاكرة، يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وهي كافية لتلبية معظم مهام الهاتف بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بخيارات تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وهي مساحة ضخمة تكفي للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات.

وبالمقارنة، زودت شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي أكثر سخاء تصل إلى 16 جيجابايت وخيارات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وهي كافية لتلبية متطلبات التصوير عالية الجودة التي تتطلب أداء عاليا لأدوات تحرير الفيديو والمهام المتعددة الثقيلة والأللعاب.

Galaxy S24 Ultra

نظام التشغيل:



من ناحية البرمجيات، يعد HyperOS الجديد من شاومي بمثابة تطور لواجهة MIUI المستندة إلى Android 14، وهو أحد أكثر واجهات أندرويد سلاسة على الإطلاق.



وتتألق واجهة One UI 6.1 من سامسونج في نظامها البيئي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع هاتف Galaxy S24 Ultra، يمكنك الحصول على تكامل عميق عبر مجموعة منتجات سامسونج للحصول على تجربة سلسة أكثر تطورا، بالإضافة إلى ذلك، يمنحك دعم القلم الالكتروني S Pen المدمج في الهاتف مرونة إضافية في استخدامه.

Xiaomi 14 Ultra

البطارية:



يأتي كلا الهاتفين مع بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن شاومي تأخذ الشحن إلى مستويات جنونية، حيث تصل قدرة شحن هاتف 14 Ultra إلى 90 وات للحصول على شحن كامل في 33 دقيقة فقط، مما يجعل شحن سامسونج بقدرة 45 وات بطيئا تماما بالمقارنة معه.

Galaxy S24 Ultra

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسات متعددة الاستخدامات تضم مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل يستخدم تقنية تجميع البكسل لالتقاط لقطات مشرقة ومفصلة، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات أوسع، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل للحصول على وضوح أكبر، والرابعة عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري والتقريب الرقمي بمعدل 100 مرة، فيما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل ببراعة في التقاط صور سيلفي مفصلة وتسهيل مكالمات الفيديو الواضحة.

وبالمقارنة، يتميز جهاز شاومي 14 Ultra بأربع كاميرات منفصلة بنفس دقة 50 ميجابكسل، تم تعزيز الكاميرا الرئيسية بمستشعر LYT-900 الجديد مقاس1 بوصة من سوني، والذي يعد أحد أكثر مستشعرات الكاميرا المحمولة قدرة، فيما تستخدم العدسات فائقة الاتساع والمقربة 3.2x و5x المنظار جميعها مستشعرات Sony IMX858 بدقة 50 ميجابكسل، جميعها تأتي بلمسة سحرية من شركة Leica الألمانية من أجل ضبط الكاميرا ومعالجتها، كما زودته شاومي بـ أربعة نماذج للذكاء الاصطناعي بفضل شريحة Xiaomi AISP العصبية، مثل FusionLM وToneLM وColorLM وPortraitLM،

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra أو Galaxy S24 Ultra: أيهما أفضل للشراء؟

في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء العمالقة الرائدين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra مواصفات أساسية أفضل مثل سرعة الشحن الفائقة ونظام كاميرا رباعية أكثر تنوعا، مقابل سعر 1210 دولار أمريكي (أي ما يعادل 59 ألف و 720 جنيها مصريا).



فيما يقدم هاتف سامسونج S24 Ultra، الذي يبلغ سعره في مصر حوالي من 85.900 جنيها مصريا)، دعما لتقنيات الذكاء الاصطناعي لا مثيل لها في هواتف أندرويد، مع التكامل الوثيق للنظام البيئي مع منتجات الشركة، بالإضافة إلى قلم S Pen المفيد والمثبت في الإطار، مما يعد جهاز قوي بشكل مذهل ومزود بأحدث التقنيات والتجارب المتميزة.