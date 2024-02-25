كاميرا أكثر من هاتف.. مقارنة بين شاومي 13 ألترا وXiaomi 14 Ultra

في عالم الهواتف الذكية الديناميكي والتنافسي، يجلب كل إصدار جديد موجة من الإثارة والفضول والتوقعات، من بين أحدث الوافدين، أثار هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، اهتماما كبيرا بسبب ميزاته المتقدمة وتقنياته المبتكرة وإعدادات الكاميرا التي لا مثيل لها.

مقارنة بين شاومي 13 ألترا وXiaomi 14 Ultra

تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذين الجهازين، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، ما يمنحك نظرة شاملة لمعرفة الفرق بين الهاتفين وما يقدمه كل جهاز.



التصميم

يمتاز كلا الهاتفين بنفس التصميم تقريبا وهي فلسفة تتبعها شاومي مع "الهاتف الكاميرا"، من خلال تقديم نهج فريد يميز تصميمه عن الهواتف الأخرى، كما يشعرك الجهاز بالقوة بفضل وزنه وأبعاده، كما يضفي الجزء الخلفي والذي يأتي مع لوحة مصنوعة من الجلد الصناعي مع الإطار المعدني إحساسا بالفخامة، ما يمنح الجزء الخلفي من الجهاز مظهرا فريدا مع جزيرة كاميرا تشبه الكاميرات الرقمية.

ولكن الاختلاف الوحيد بين الهاتفين، هو أن شاومي زودت هاتفها الجديد Xiaomi 14 Ultra، بإطار مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، على غرار هاتف آيفون 15 برو ماكس، فيما تبلغ أبعاد الهاتف 161.4 × 75.3 × 9.2 مليميتر ويزن حوالى 229 جراما، وبالمقارنة يأتي هاتف شاومي 13 ألترا مع إطار من الألومنيوم بينما تبلغ أبعاده 163.2 × 74.6 × 9.1 مليمتر ويزن 227 جراما.

كلا الجهازين حاصل على تصنيف IP68، ما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، تزعم شاومي أنه يمكنهما مقاومة الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

مقارنة بين شاومي 13 ألترا وXiaomi 14 Ultra

الشاشة:

يتمتع كلا الهاتفين بنفس مواصفات الشاشة تقريبا مع بعض الاختلافات الطفيفة، وهي شاشة عرض كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وتدعم كلا الشاشتين تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision.

ولكن تأتي شاشة Xiaomi 14 Ultra، ببعض التحسينات عن سابقه، حيث تدعم شاشته معدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة مقارنة بـ 2600 في شاومي 13 ألترا، وتتميز بطبقة حماية أقوى 10 مرات من نوع Xiaomi Longjing Glass، بدلا من Corning Gorilla Glass Victus بسابقه.

شاومي 13 ألترا

الكاميرا:

يستمر تركيز شاومي على التصوير الفوتوغرافي في هذه التشكيلة الرائدة، حيث يتم تزويدها بمجموعة كاميرات رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل لكلا منهما.

ولكن يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين في النسخة المطورة من مستشعر الكاميرا الرئيسية للهاتف المحمول مقاس 1 بوصة من سوني، يطلق عليها اسم LYT-900، مع فتحة متغيرة أوسع f / 1.63 مقارنة بـ f/1.9 في طراز العام الماضي، وفتحة f / 2.5 على عدسة المنظار مقاس 120 مم، وبخلاف ذلك، تظل الكاميرات المقربة مقاس 75 مم والكاميرات فائقة الاتساع مقاس 12 مم، جميعها بدقة 50 ميجابكسل.

وتضيف شاومي أيضا أربعة نماذج للذكاء الاصطناعي في هاتفها الجديد Xiaomi 14 Ultra، بفضل شريحة Xiaomi AISP العصبية، مثل FusionLM وToneLM وColorLM وPortraitLM.

Xiaomi 14 Ultra

البطارية

زودت شاومي كلا الهاتفين ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، ولكن يختلفان في سرعة الشحن الاسلكي، حيث يدعم طراز Xiaomi 14 Ultra، الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، بينما يدعم هاتف شاومي 13 ألترا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ويدعم كلا الهاتفين الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل كلا الهاتفين بمعالجات شركة كوالكوم الرائدة، حيث يعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra، بواسطة طراز أحدث Snapdragon 8 Gen 3، فيما يعمل جهاز شاومي 13 ألترا بطراز العام السابق Snapdragon 8 Gen 2.

ومن حيث الذاكرة يتمتع كلا الهاتفين بنفس الخيارات، بسعة ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 12 أو 16 جيجابايت رام، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

مقارنة بين شاومي 13 ألترا وXiaomi 14 Ultra

السعر:

يتوفر الإصدار العالمي من هاتف Xiaomi 14 Ultra للبيع في أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1499 يورو (أي ما يعادل 50 ألفا و 107 جنيهات مصرية)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، بينما يتوفر طراز شاومي 13 ألترا مقابل سعر 950 دولارا (أي ما يعادل 29.300 جنيه مصري) للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.