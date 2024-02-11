أناقة وأداء.. مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

في عالم الهواتف الذكية المتقدم، لا تقتصر المنافسة على التنافس بين العلامات التجارية فحسب، بل تتعلق أيضا بالإمكانات المتنوعة التي تقدمها العلامات التجارية المختلفة.

مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100



وفي هذا السياق، سنوضح لك فيما يلي مقارنة تفصيلية بين هاتفين ذكيين متطورين وهم أوبو Reno11 وهونر 100، وهما هاتفان ذكيان أحدثا ضجة في السوق، سنستكشف فيها الجوانب المختلفة لهذه الأجهزة بما في ذلك التصميم والعرض والأداء والكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يوفر نظرة عامة شاملة على ما يقدمه كل جهاز.

التصميم:

يظهر كل من هونر 100 وأوبو Reno 11، التزاما بالتصميم الأنيق والحديث، يوفر جهاز Honor 100، بأبعاده 161.9 × 74.1 × 7.8 مليميتر ووزنه 183 جراما، مظهرا نحيفا أنيقا ومريحا في الوقت نفسه، تميمه أنيق مثير للإعجاب، يجمع بين المتانة والجمال الأنيق.

ويتميز هاتف أوبو Reno 11، الأكبر قليلا والأثقل بأبعاد 162.4 × 74.1 × 7.6 مليميتر ووزن 184 جراما، بإحساس وتصميم قوي وأنيق، تم تصميم كلا الهاتفين لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يقدرون مزيجا من الوظائف والأناقة في أجهزتهم.

مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما في أي تجربة للهاتف الذكي، يتميز هاتف هونر Honor 100 بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1200 × 2664 بكسل، مما يوفر صورا حادة ونابضة بالحياة، تعتبر هذه الشاشة عالية الدقة مثالية لمختلف الأنشطة، بدءا من مشاهدة مقاطع الفيديو ووصولا إلى تصفح الويب.

وبالمقارنة، يوفر أوبو Reno 11، الذي يتميز بشاشة مماثلة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، ولكن بدقة أقل قليلا تبلغ 1080 × 2412 بكسل، صورا واضحة وجذابة، توفر كلتا الشاشتين تجربة مشاهدة غامرة بالألوان.

مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

المعالج:



تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف هونر Honor 100 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.63 جيجا هرتز، يأتي مزودا بخيارات ذاكرة وصول عشوائي رام، بسعة 12 أو 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، مما يضمن الأداء السلس عبر التطبيقات المختلفة.

بينما يوفر هاتف أوبو Reno 11، المجهز بمعالج ميدياتك Dimensity 8200، وهو أيضا مجموعة شرائح ثماني النواة ولكن بسرعة 3.1 جيجاهرتز، أداءً قويا، وهي متوفرة بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات تخزين متنوعة.

كلا الهاتفين قادران على التعامل مع المهام اليومية والألعاب بسهولة، على الرغم من أن Reno 11 يتمتع بميزة طفيفة في قوة المعالجة، يدعم كلا الهاتفين الذكيين شبكات الجيل الخامس 5G وإمكانيات SIM المزدوجة وأحدث خيارات الاتصال مثل شبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3.

ويعمل هاتف Honor 100 بنظام Android 13 مع واجهة هونر MagicOS، بينما يأتي Reno 11 بنظام Android 14 وواجهة أوبو ColorOS.

مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

الكاميرا:

إعدادات الكاميرا على هذه الهواتف جديرة بالملاحظة، ويتميز هاتف هونر Honor 100 بنظام كاميرا مزدوج بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. يتيح هذا التكوين خيارات تصوير فوتوغرافي متعددة الاستخدامات، بدءا من الصور الشخصية التفصيلية وحتى المناظر الطبيعية الواسعة.

ومن ناحية أخرى، يوفر هاتف أوبو Reno 11، المزود بكاميرا ثلاثية، مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مجموعة واسعة من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الهاتفين في التقاط صور عالية الجودة، لكن Reno 11 يوفر تنوعًا أكبر قليلا بسبب الكاميرا الإضافية.

مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

البطارية:



يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية للعديد من المستخدمين، يأتي هاتف Honor 100 مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بقدرة شحن سريعة مذهلة تبلغ 100 وات، لا يضمن هذا المزيج عمرا أطول للبطارية فحسب، بل أوقات شحن سريعة أيضا.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 11 على بطارية أصغر قليلا تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة ولكن مع ميزة الشحن السريع بقدرة 67 وات، على الرغم من أنه يوفر عمرا جيدا للبطارية، إلا أنه أقل سرعة في الشحن مقارنة بـ Honor 100.

مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

السعر:



يلعب تسعير هذه الأجهزة دورا مهما بالنسبة لاختيارات المستهلكين، في حين أن الأسعار الدقيقة قد تختلف بناءً على المنطقة ومتاجر التجزئة، فإن Honor 100 و Reno 11 يقعان في شريحة أسعار مماثلة، يباع هاتف أوبو في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 360 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11.124 جنيها مصريا)، بينما يبلغ تكلفة هاتف هونر حوالى 350 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10.815 جنيها مصريا).

سيعتمد الاختيار بين هذين الجهازين إلى حد كبير على التفضيلات الفردية لميزات محددة مثل إمكانات الكاميرا وعمر البطارية وسرعة الشحن.