اهرب من الأهلي أروح على فين .. إعلامي يحتفي بتتويج الأحمر بأفريقيا

احتفى الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بتتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في أنجولا.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التاسعة في القدم بقت قاضية أفشة، التاسعة في اليد بقت قاضية بسيوني».

وأضاف: «اهرب من الأهلي أروح على فين؟ لياليه القاسية في كل مكان.. بسيوني بسيوني. الحمد لله، الأهلي بطل أفريقيا لكرة اليد على حساب الزمالك».

وتابع الإعلامي احتفاءه بإنجاز الأهلي، مشيرًا إلى تتويج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، ثم حصد لقب أفريقيا خلال أسبوع واحد، في إنجازين جاءا على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، في حسم لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، بعد مباراة مُثيرة انتهت بفوزه على الزمالك بنتيجة 26-25، ليحصد اللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، مقابل 12 لقبًا للزمالك.