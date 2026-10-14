خلي بالكم من بلدكم.. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للشعب المصري



وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، أكد خلالها قوة الإرادة المصرية، محذرًا من محاولات إثارة الفتنة وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب، قائلًا: «الإرادة المصرية قوية، وأوعوا أبدًا كل اللي بيتعمل ده يخلينا مش شايفين غير اللي هما بيقولوه وبيحاولوا يعملوا وقيعة للشعب المصري».

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بالندوة التثقيفية الـ ٤٤ للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على أهمية الحفاظ على الدستور، مؤكدًا: «فيه دستور إحنا وافقنا عليه للدولة دي، محدش هيمسه»، محذرًا من محاولات التأثير على وعي المواطنين أو العبث بعقولهم.

وأشار الرئيس إلى الضغوط التي تتعرض لها مصر، معتبرًا أن هناك من يراهن على انفجار الأوضاع الداخلية، محذرًا من تداعيات الفوضى والخراب على مستقبل الدولة، بقوله: «الخراب لو حصل مصر مش هتقوم تاني».

خلوا بالكم من بلدكم

وتابع الرئيس السيسي، أن «ربنا في 2011 و2012 و2013 جابر خاطر المصريين ورحمهم من الشر اللي حصل للدول التانية، وادانا فرصة، وخلوا بالكم من بلدكم مش مني».