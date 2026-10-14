الرئيس السيسي: كلامي مش بيتغير لأن التشخيص متغيرش والتحدي مستمر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كلامه في السنوات الماضية لا تغيير فيه، مضيفا:" كلامي مش بيتغير لأن التشخيص متغيرش والتحدي اللي بنتكلم عليه والحذر اللي المفروض نخلي بالننا منه مستمر .



وقال الرئيس السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، :" السيد أحمد أبو الغيط، بما يمتلكه من خبرة سياسية واسعة وباعتباره شاهداً على العديد من المحطات المهمة في تاريخ الوطن، أجرى في كلمته مقارنة بين التحديات التي واجهت الدولة المصرية عام ١٩٧٣ وتلك التي واجهتها عام ٢٠١٣".

وتابع الرئيس السيسي:" التحدي الرئيسي في عام ٢٠١٣ تمثل في استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية، بعد محاولة الاستيلاء عليها وتغيير مسارها، مشيراً إلى أن المصريين وقواتهم المسلحة وقفوا في الحالتين صفاً واحداً دفاعاً عن الوطن ومقدراته.