الرئيس السيسي: توقعت عدم استمرار الإخوان في السلطة لفترة طويلة.. والتحديات أكبر من أي تيار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة استفسرت منه خلال فترة تولي مسؤولية إدارة المخابرات الحربية عن توقعاته لمن سيتولى الحكم في مصر فكان التقدير أن جماعة الإخوان هي التي ستصل إلى السلطة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحةن :" كما توقعت ألا يستمروا في الحكم لفترة طويلة.. انطلاقًا من قناعته بأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية أكبر من أي تيار سياسي أو رئيس أو جماعة، لكنها ليست أكبر من قدرة الشعب المصري وإرادته".

وتابع الرئيس السيسي:" الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها يظل أولويةً مطلقة، وأنه من الأفضل أن تتحمل أي جماعة أو تيار مسؤولية الحكم وفق إرادة الشعب على أن تتعرض الدولة لخطر الضياع أو الانهيار، مؤكدًا أن المعيار الأهم لدى كل من يخلص لوطنه هو بقاء الدولة واستمرارها، بغض النظر عمن يتولى إدارة شؤونها.



