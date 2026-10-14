استعدنا كامل أراضينا.. رد حاسم من الرئيس السيسي على تصريحات أحد المسئولين الإسرائيليين

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تصريحات أحد المسؤولين الإسرائيليين بشأن سيناء، قائلا:" مصر خاضت حربا دفاعا عن أرضها واستعادت كامل أراضيها".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، :" امصر خاضت حربًا دفاعًا عن أرضها واستعادت كامل أراضيها".

وتساءل الرئيس السيسي :عما إذا كانت لدى بعض الأوساط في إسرائيل تصورات أو هواجس غير مبررة بشأن وجود مطامع مصرية تجاههم.

وشدد سيادته على أن الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدرات شعبها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تحمل أي أجندات خفية، وأن أولويتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي في إطار من السلام والاستقرار.