الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب على مدار 14 سنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب على مدار السنوات الـ14 الماضية.. وتكلفة مواجهة الإرهاب في مصر تجاوزت 120 مليار جنيه.

وأشار الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية، إلى أن الله سبحانه وتعالى حفظ مصر في المنعطفات الصعبة التي مرت بها خلال عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، ومنح شعبها فرصة جديدة للحفاظ على دولته واستعادة مسارها.

وجه الرئيس السيسي نداءً إلى جميع المصريين، شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، بضرورة التمسك بوطنهم وتعزيز وعيهم وتحصين بلادهم ضد محاولات الاستهداف والتآمر، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة هو المسؤولية الوطنية الأولى للجميع. وأضاف سيادته في هذا الصدد: «حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس»،