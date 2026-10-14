الرئيس السيسي: التحدي في مصر أكبر من أي حد.. لكنه مش أكبر من الشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه توقع وصول جماعة الإخوان إلى الحكم عقب أحداث يناير 2011، مشيرًا إلى أن التحديات في مصر أكبر من أي شخص، لكنها ليست أكبر من الشعب المصري.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح السيسي أنه عندما سألته السفيرة الأمريكية بعد يناير 2011 عمن سيأتي إلى الحكم، أجابها: «الإخوان»، مضيفًا: «وبعدها هيمشوا، لأن التحدي في مصر أكبر من أي حد، بس مش أكبر من الشعب».

السيسي يدعو المصريين إلى تحصين البلاد

ووجّه الرئيس السيسي نداءً إلى المصريين، داعيًا إياهم إلى تحصين البلاد ضد ما وصفه بالمؤامرة، قائلًا: «حصنوا بلادكم ضد المؤامرة، دي مش ضد الرئيس، خلوا بالكم من بلادكم مش مني».

السيسي: دستور الدولة محدش هيمسه

وأكد الرئيس السيسي أن دستور الدولة لن يمسه أحد، مشددًا على ضرورة عدم العبث بعقول المواطنين، ومشيرًا إلى أن نجاح أي شيء يتم العمل عليه أو عدم نجاحه يتوقف على الناس.

وقال السيسي: «دستور الدولة محدش هيمسه، وبالتالي محدش يعبث بعقولكم، وأي حاجة هتتعمل الناس هي اللي هتنجحها أو متنجحهاش».