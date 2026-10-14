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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يستعيد عافيته بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزء من الرئة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أ ش أ

 أكد الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يتعافى بشكل طبيعي بعد خضوعه لعملية جراحية أمس لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى لإزالة ورم خبيث.

وأعلن الفاتيكان، في نشرة طبية رسمية، حسبما أورد موقع (فاتيكان نيوز)، أن بابا الفاتيكان خضع صباح اليوم لفحوصات الدم والأشعة السينية على الصدر المقررة بعد الجراحة، وأكدت النتائج أنه يتعافى بشكل طبيعي بعد الجراحة.

وأضافت النشرة أن البابا ليو الرابع عشر قد نهض من فراشه وبدأ في المشي داخل غرفته واستأنف نظامه الغذائي المعتاد وأجرى العلاج التنفسي وتسير عملية تعافيه كما هو متوقع.

وقال مدير المكتب الصحفي للفاتيكان ماتيو بروني للصحفيين إن "البابا في حالة جيدة"، مضيفًا أن المدة التقديرية لإقامة البابا في المستشفى تظل، في الوقت الحالي، "حوالي أسبوع من وقت دخوله"، كما كان متوقعًا منذ البداية.

بابا الفاتيكان يتعافى استئصال الفص السفلي من رئته

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