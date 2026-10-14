لدغات لا تنتهي.. قاضية موسيماني في كرة القدم.. وديفيد ديفيز يكررها في كرة اليد

علق الناقد الرياضي محمود شوقي على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في أنجولا.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لدغات البشرة السمراء لا تنتهي أمام الزمالك».

وأضاف: «الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صاحب قاضية نهائي أفريقيا لكرة القدم 2020، والإسباني ديفيد ديفيز صاحب قاضية نهائي أفريقيا لكرة اليد 2026».

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم المواجهة أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-25، بهدف قاتل في الثواني الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا، في البطولة التي شهدت نهائيًا مثيرًا بين قطبي الرياضة المصرية.