الفيفا يعتزم تقديم 3.4 مليار دولار إضافية لتطوير كرة القدم

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاقتراح زيادة قدرها 3.4 مليار دولار في المبالغ المخصصة لتطوير كرة القدم حول العالم.

ويسعى الفيفا إلى صرف هذه الأموال من احتياطياتها، في خطوة من شأنها أن تضاعف -بأكثر من الضعف- حجم التمويل المخطط توزيعه للفترة ما بين عامي 2027 و2030.

ويؤكد الفيفا قدرته على توفير هذه الأموال الإضافية بفضل النجاح التجاري الذي حققته بطولة كأس العالم التي أقيمت هذا الصيف.

وسيُطرح هذا المقترح خلال اجتماع لمجلس الفيفا يوم غد /الخميس/، وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المنظمة ضغوطاً عقب فشل خطة الفيفا التي طرحها رئيسه جياني إنفانتينو.

وكان إنفانتينو يرغب في بيع حصص في بطولة كأس العالم ومسابقات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص، لكنه واجه انتقادات واسعة النطاق؛ حيث شكك كل من الاتحاد الأوروبي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في موقفه.

وسيقدم الفيفا الآن أموالاً إضافية من احتياطياته، تضاف إلى المبلغ الحالي المرصود في الميزانية وقدره 2.7 مليار دولار والمقرر توزيعه على الاتحادات الأعضاء الـ211، والاتحادات القارية، والاتحادات الإقليمية، وبعض الاتحادات غير التابعة للفيفا.

وبذلك، سيصل إجمالي إنفاق الفيفا على تطوير كرة القدم خلال الدورة الممتدة من 2027 إلى 2030 إلى 6.35 مليار دولار، مع التركيز على الاستثمار في كرة القدم النسائية وكرة القدم للشباب وتطويرهما.