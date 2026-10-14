جيري ساينفيلد لمحتجين قاطعوا عرضه: سأرسل ثمن تذكرتكم إلى إسرائيل

قاطع مؤيدون لفلسطين عرض كوميدي للفنان الأمريكي الشهير جيري ساينفيلد في شيكاغو، وذلك بسبب دعمه لإسرائيل.

مقاطعة عرض كوميدي لفنان أمريكي

وحسب قناة فوكس نيوز الأمريكية رد ساينفيلد بحدة على محتجين مؤيدين للفلسطينيين قاطعوا عرضه الكوميدي في مسرح شيكاغو، بل إنه يشرع في الرقص أثناء احتدام المواجهة.

وتحدث المحتجون عن الحرب علي غزة قائلين انها راح ضحيتها 74 ألف شهيد، كما رددوا شعارات فلسطين حرة.

وقال: سأعرف كم دفعت ثمن تذكرتك، وسأرسل هذا المبلغ إلى إسرائيل!.

وتصاعدت حدة الموقف مع هتافات من الجمهور تطالب المحتجين بالمغادرة، فيما يردّ ساينفيلد عليهم بإطلاق النكات.

وكان اشتهر جيري ببطولة المسلسل الكوميدي الشهير Seinfeld، الذي عُرض بين عامي 1989 و1998، ويُعدّ من أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية.

وأعلن دعمه لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وزار إسرائيل والتقى بعائلات رهائن، ما جعله موضع انتقادات من مؤيدين للفلسطينيين.