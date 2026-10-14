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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنت مجرم حرب وجبان .. متظاهرون يقاطعون وزير الحرب الأمريكي خلال فعالية للجيش

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
إلهام عبد العزيز

قاطع متظاهرون وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث مرارًا خلال مشاركته في أبرز فعاليات المؤتمر السنوي للجيش الأمريكي، حيث اجتمع كبار القادة العسكريين لمناقشة خطط وزارة الدفاع الأمريكية المتعلقة بالحرب باستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.

متظاهرون يقاطعون وزير الحرب الأمريكي 

وحسب شبكة فوكس نيوز، قاطع محتجون كلمة هيجسيث، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الجيش الأمريكي، الذي يُعقد في واشنطن، واصفين إياه بمجرم حرب وجبان، احتجاجًا على الحرب مع إيران.

وخلال النصف ساعة الأولى من إحدى جلسات النقاش، قاطع خمسة متظاهرين على الأقل الوزير، وأطلقوا هتافات وشتائم ضده، من بينها وصفه بالنازي اللعين.

ورد هيجسيث في البداية بالضحك والتعليقات الساخرة، إلا أن ردود أفعاله أصبحت أكثر حدة وانزعاجًا مع استمرار المقاطعات، إذ وصف ما يحدث بأنه هجوم منسق جزئيًا، بعدما تعاقب المتظاهرون على إطلاق هتافاتهم من بين الحضور في واشنطن.

وقال أحد المتظاهرين لهيجسيث: أنت لست محاربًا، بل جبان!، وأضاف أن أطفال غزة يتضورون جوعًا، واصفًا إياه بأنه مجرم حرب.

ورد رئيس البنتاجون ساخرًا عقب إحدى الصيحات، قائلًا إنها تكن لي تقديرًا كبيرًا، ما أثار تصفيقًا لفترة وجيزة من بعض الحاضرين.

وتوزع المتظاهرون في أنحاء القاعة، وانتظروا بضع دقائق بين كل مقاطعة وأخرى لإطلاق رسائلهم المناهضة للحرب. ومع ملاحظة هيجسيث تكرار هذا النمط، أقر قائلًا إن الأمر يبدو وكأنه تكتيك متبع.

وأضاف لاحقًا أن المتظاهرين يرددون شعارات، مؤكدًا أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.

وأخرج أفراد الأمن المتظاهرين بالقوة من القاعة، واضطر عدد من الضباط إلى حمل إحدى المتظاهرات إلى الخارج، بينما واصلت إطلاق هتافاتها الاحتجاجية.

وقالت جمعية الجيش الأمريكي، في بيان لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، إن الحق في الاحتجاج، المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور الأمريكي، حق أساسي، لكنها أوضحت أن كل من يسجل لحضور المؤتمر السنوي ويدخل مركز المؤتمرات يوافق على الالتزام بقواعد السلوك، ولذلك فإن المقاطعات التي قام بها المحتجون لم تكن ملائمة خلال جلسة النقاش.

بيت هيجسيث غزة الحرب على إيران

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