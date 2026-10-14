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أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

استغاث عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي من أزمة في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم .

حيث قالت أماني المرسي : حالياً موقع تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية واقع بقاله فترة “وطلبة كتير جدا جربوا ومفيش فايدة والكود ما بيوصلش للطلاب" ، والموقع هيقفل يوم 22 أكتوبر ..إيه الحل  ؟

وقالت ضحى أحمد : جربت كذا مرة بكذا ايميل ومفيش فايدة الكود مش بيتبعت ومش متاح خيار انه يبعت على الايميل.

وقالت دعاء ماهر :الموقع بقاله 3 ٱيام مش شغال ،وقال أحمد عتمان : السيتستم مش شغال والكود ما بيوصلش عشان نسجل ، وقالت سعاد عبد الرحمن : الموقع واقع من أربع ايام ومش عايز يفتح هنعمل الاستماره إزاي ، وقالت نانسي عزيز : شغلوا السيستم علشان نخلص احنا تعبنا بجد.

ومن جانبها ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2027.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها المرسل للمديريات: من خلال متابعة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027  الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، تبين انخفاض نسب التسجيل مقارنة بالأعداد المستهدفة للطلاب المقيدين بمدارس المحافظة.

غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ..22 أكتوبر

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب : سوف يتم غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027  الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التنبيهات التالية :


-  حث مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الإعدادية على متابعة عملية التسجيل بشكل يومي.


- توجيه مسئولي التطوير التكنولوجي والإحصاء بالمدارس بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحيوي للطلاب وأولياء الأمور لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل البريد الإلكتروني لباقي الطلاب المستهدفين وسرعة تسجيل الإستمارات لهم حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

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