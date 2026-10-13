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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول صورة لـ5 شباب يقفزون على سور مدرسة بنات بالجيزة.. والأهالي: فين المدير؟

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة متداولة تكشف عن تسلق 5 شباب سور مدرسة بنات في الحوامدية بمحافظة الجيزة .

وقد أثارت الصورة المتداولة جدلا واسعا على فيس بوك ، حيث قال أولياء الأمور المعلقين على الصورة: مدير المدرسة فين ؟ ، فيما زعمت بعض التعليقات أن الصورة تم إلتقاطها بجوار مبنى "دورات مياه " المدرسة .

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أي بيانات أو تصريحات رسمية تكشف عن حقيقة وملابسات الصورة المتداولة ، وما إذا كانت قديمة أم جديدة ، حيث جاري التحقق منها .

ومن جانبه كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن العمل في المنظومة التعليمية يحمل مسؤولية وطنية كبيرة، تتجاوز حدود العملية التعليمية التقليدية، موضحًا أن العاملين بالتعليم يسهمون في إعداد أجيال المستقبل، وصناعة شخصية الطبيب والمهندس والمعلم وكل من سيتولى مسؤولية بناء الدولة وقيادتها خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن أبناء مصر هم مستقبلها الحقيقي، وأن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المعرفة والمناهج الدراسية فحسب، بل يمتد إلى بناء الشخصية المصرية الواعية، وغرس القيم الوطنية، وتنمية شعور الطلاب بالمسؤولية تجاه وطنهم، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ووجه الوزير مديري المدارس إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم أحد أهم العناصر المؤثرة في نجاح المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على وضع الآليات التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة، وتوفير الظروف الداعمة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وأضاف أن تأثير مدير المدرسة الناجح لا يتوقف عند حدود مدرسته، بل يمتد إلى المدارس المحيطة به، من خلال ما يقدمه من نموذج يحتذى به في الإدارة والانضباط والتميز، مؤكدًا على أن نجاح مدير المدرسة يمثل نقطة انطلاق لنشر ثقافة النجاح والتميز في محيطه التعليمي.

وأوضح الوزير أن نجاح مدير المدرسة يمثل أحد المعايير الأساسية التي تستند إليها الوزارة عند اختيار القيادات التعليمية، بما في ذلك مديري المديريات التعليمية، انطلاقًا من أهمية الدفع بالقيادات التي أثبتت كفاءتها ميدانيًا، وتمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام، ونقل خبراتها إلى المدارس الأخرى، بما يسهم في تعميم النماذج الناجحة والارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى الجمهورية.

مدرسة بنات مدرسة سور مدرسة بنات الجيزة فيس بوك

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