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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية
مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية
ياسمين بدوي

شهد طابور الصباح اليوم، في مدرسة كوم النور الثانوية بنين بإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية ، قيام مدير المدرسة الدكتور ايمن الحلواني بنفسه بتقديم استعراضا مميزا لبعض مهارات الفنون القتالية واللياقة البدنية العالية.

جاء ذلك في الوقت الذي اعتاد فيه الطلاب على الاكتفاء بالاستماع إلى الكلمات التوجيهية التقليدية في طابور الصباح 

وأكد مدير المدرسة أنه تعمد تقديم ذلك أمام الطلاب كمبادرة مبتكرة ترسل رسائل أقوى من أي خطبة نصية  قائلا : الطلاب بذلك يتلقون درساً عملياً غير مباشر في أهمية بناء الجسد والعقل معاً.

وأضاف مدير المدرسة : إن الفنون القتالية تعتمد أساساً على فلسفة احترام الخصم، والانضباط الداخلي، والدفاع المشروع عن النفس،  وبالتالي تقديم هذه الرسالة في بداية اليوم الدراسي يساهم في تفريغ الطاقات السلبية لدى الطلاب، واستبدالها بحماس يدفعهم نحو التفوق الدراسي والرياضي. في الختام، يثبت هذا الحدث أن المدارس الناجحة هي تلك التي تجعل من بيئتها مكاناً نابضاً بالحياة والتجدد، قريباً من اهتمامات الشباب وتطلعاتهم.

وعلى جانب آخر ، كرم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم مديري المدارس المتميزة على مستوى الجمهورية بإجمالي ٢١٦ مدير مدرسة، وذلك بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إدارة مدارسهم، وحرصهم على تطبيق معايير الجودة والتميز، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية متميزة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المدرسي وتحسين جودة العملية التعليمية.

ويأتي هذا التكريم في إطار توجهات الوزارة نحو دعم التميز المؤسسي، وتحفيز القيادات المدرسية على تبني أفضل الممارسات الإدارية والتربوية، بما يعزز الانضباط المدرسي ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وفي مستهل اللقاء، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر والتقدير لمديري المدارس المكرمين، مشيدًا بما بذلوه من جهود استثنائية، وما حققوه من نتائج ملموسة أسهمت في إحداث فارق واضح في مستوى الأداء داخل مدارسهم.

وأكد الوزير أن اختيار مديري المدارس المكرمين جاء بعد مراجعة ودراسة أوضاع المدارس على مستوى الجمهورية، للوقوف على النماذج المتميزة التي نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما تشهده هذه المدارس من تطور يعكس حجم الجهد المبذول والإخلاص في العمل.

مدرسة كوم النور الثانوية مدرسة كوم النور الثانوية بنين ميت غمر الدقهلية

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