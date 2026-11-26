أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، اليوم الخميس، أن الصين مستعدة للعمل مع بنك التنمية الآسيوي لتعزيز التعاون في مجالات مثل التكامل الإقليمي والارتباطية والصناعات الناشئة، والعمل معا على تعزيز التنمية والازدهار على الصعيد الإقليمي.

وقال "لي" - خلال لقائه رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن تزايد حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين في الوضع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية ألقى بظلاله على الاقتصاد الآسيوي، مشيرا إلى أن جميع الأطراف بحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي.

وأضاف أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" دعا، خلال اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) الذي عُقد الأسبوع الماضي، إلى بناء مجتمع لمنطقة آسيا-الباسيفيك يتسم بالتضامن والمساعدة المتبادلة والانفتاح والتكامل وروح المبادرة والابتكار والتنمية الشاملة، مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف في المنطقة لتحويل هذه الرؤية الملهمة إلى واقع.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني أن بنك التنمية الآسيوي ظل على مدى فترة طويلة جهة مهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وأن الصين ستواصل دعم الأعمال ذات الصلة التي يضطلع بها البنك والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى أعلى والعمل معا على تعزيز التنمية والازدهار على الصعيد الإقليمي.

بدوره.. هنأ كاندا الصين على قدرتها على الصمود اقتصاديا وتحقيق نمو مستدام في ظل حالات عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلا عن التقدم الملحوظ الذي أحرزته في تنمية محركات نمو جديدة.

وقال كاندا إن بنك التنمية الآسيوي مستعد للعمل مع الصين من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة، ودعم التحديث صيني النمط وتنفيذ الخطة الخمسية الـ15 للصين، والارتقاء بالشراكة بين البنك والصين إلى مستوى أعلى.