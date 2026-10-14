الرئيس السيسي للسفيرة الأمريكية: قلتلها الإخوان هيمشوا.. لأن التحدي في مصر أكبر من أي تيار

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تفاصيل حوار دار بينه وبين السفيرة الأمريكية بشأن من سيتولى الحكم في مصر، وتوقعاته لمستقبل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة.

التيار الذي سيتولى الحكم

وقال الرئيس السيسي إنه عندما سألته السفيرة الأمريكية عن الشخص أو التيار الذي سيتولى الحكم، أجابها بأن جماعة الإخوان المسلمين ستصل إلى السلطة، موضحًا أنها سألته بعد ذلك عما سيحدث لاحقًا.

وأضاف الرئيس السيسي: «وكانت بيسألوني السفيرة الأمريكية بتقول لي مين هييجي، قلت لها الإخوان، قالت لي وبعدين، قلت لها هيمشوا».

التحديات التي تواجه مصر

وتابع الرئيس السيسي أنه عندما سألته السفيرة عن سبب رحيلهم، أوضح لها أن التحديات التي تواجه مصر تتجاوز قدرة أي تيار سياسي بمفرده على التعامل معها.

وقال الرئيس السيسي: «قالت لي ليه هيمشوا؟ قلت لها لأن التحدي اللي في مصر أكبر من أي تيار موجود في مصر، أكبر من الإخوان، وأكبر من الرئيس السيسي، وأكبر من الرئيس السادات، أكبر».

قوة الشعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على أن قوة الشعب المصري وقدرته على مواجهة التحديات تمثل العنصر الحاسم في تجاوز الأزمات، قائلًا: «لكن مش أكبر من شعبها، مش أكبر من شعبها».