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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر تؤكد أن الوعي الوطني ركيزة حماية

هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن»
هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن»

أكد هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، عكست إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأهمية ترسيخ الوعي الوطني باعتباره أحد أهم مقومات الحفاظ على استقرار الوطن وحماية مقدراته.

وأوضح «عبد السميع»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة صون الذاكرة الوطنية يحمل دلالات بالغة الأهمية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في أدوات التأثير الإعلامي وحملات التضليل ونشر الشائعات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على وعي المواطنين بحقائق التاريخ يمثل ضمانة أساسية لمواجهة محاولات التشكيك في الإنجازات الوطنية أو الانتقاص من تضحيات الأجيال التي صنعت انتصار أكتوبر العظيم.

 انتصار أكتوبر سيظل شاهدًا خالدًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات

وأضاف أن انتصار أكتوبر سيظل شاهدًا خالدًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات حين تتوحد الإرادة الوطنية خلف هدف واضح، مؤكدًا أن استحضار هذه الملحمة التاريخية لا يقتصر على استذكار بطولات الماضي، وإنما يمتد إلى استلهام قيم التضحية والانضباط والعمل والإخلاص في مواجهة استحقاقات الحاضر وبناء المستقبل.

وأشار عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن حديث الرئيس عن حماية الدولة واستمرار مؤسساتها يعكس أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بتماسك المجتمع أو إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرؤى يجب أن يظل في إطار المسؤولية الوطنية واحترام الدستور والقانون.

وشدد «عبد السميع» على أن مواجهة الشائعات ومحاولات تزييف الحقائق ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل تتطلب مشاركة واعية من الأحزاب السياسية والإعلام والمؤسسات التعليمية ومختلف مكونات المجتمع، من خلال نشر المعلومات الدقيقة، وتعزيز التفكير النقدي، والتصدي للمحتوى المضلل، بما يحصن المواطنين، خاصة الشباب، من محاولات الاستقطاب والتأثير السلبي.

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس أهمية العمل والصبر في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية يمثل رسالة واضحة بضرورة مواصلة الجهد والإنتاج، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة، مع إدراك أن بناء الدول عملية تراكمية تحتاج إلى التخطيط والعمل الجاد والإرادة المستمرة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد «عبد السميع» أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، إلى جانب التشديد على الترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دول الخليج، يعكس نهجًا مصريًا مسؤولًا يستهدف خفض التصعيد، وصون استقرار المنطقة، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن الرسالة الأهم في حديث الرئيس السيسي تتمثل في ضرورة الالتفاف حول الوطن، وترسيخ الانتماء والوعي، وتحويل التحديات إلى فرص للعمل والإنجاز، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مصر واستقرارها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بإخلاص من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي د هاني عبد السميع انتصارات أكتوبر المجيدة

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