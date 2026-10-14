الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

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يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 44 التي تنظمها القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة،

ويأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان (وطن الأبطال).

واستهل الاحتفال بآيات من القرآن الكريم للشيخ خالد الجارحي.

حضر الندوة: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ورئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام فريد ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين.