السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمثل إطارًا حاكمًا للعلاقات بين الجانبين، مشددًا على أن مصر لا توجد لديها أي مطامع تجاه أحد.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وأوضح السيسي أن تبني مصر لحل الدولتين ينطلق من رؤية ثابتة وقناعة راسخة بأن هذا المسار يمثل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، وإيجاد حل للأزمة في الخليج، وتحقيق الأمن والاستقرار للأشقاء في دول الخليج.

وأكد السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري امتداد للأمن القومي الخليجي.

وشدد الرئيس على دعم مصر لأشقائها في دول الخليج، واستعدادها للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد، وتأمين الملاحة، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.



