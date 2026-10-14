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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: قلت للمشير طنطاوي يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟.. ومصر أهم من أي شخص

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تفاصيل حوار دار بينه وبين المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بشأن تسليم الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين حال فوزها في الانتخابات.

تسليم الحكم للإخوان المسلمين

وقال الرئيس السيسي إن المشير طنطاوي، رحمه الله، سأله عن تسليم الحكم للإخوان المسلمين، موضحًا أنه أجابه بالموافقة على تسليم السلطة إليهم إذا حصلوا على أصوات الناخبين.

وأضاف الرئيس السيسي: «المشير طنطاوي الله يرحمه كان بيسألني، بيقول لي أنا هسلم الحكم كده للإخوان المسلمين، يعني كان دخل فيا شوي. قلت له آه».

وتابع الرئيس السيسي، مستعيدًا تفاصيل الحوار: «فخلي بالكم اللي هقوله، كان اللقاء ده كان في المجلس الأعلى، لو تم انتخابهم ياخدوا الحكم».

الحفاظ على الدولة

وأوضح الرئيس السيسي أنه طرح خلال ذلك الموقف سؤالًا يتعلق بأولوية الحفاظ على الدولة، قائلًا: «يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟».

وشدد الرئيس السيسي على أن مصلحة مصر وبقاءها يجب أن يتقدما على رغبة أي شخص أو تيار في تولي الحكم، مؤكدًا: «لو أنا كإنسان بحب بلدي، أقول تبقى مصر عايشة مع أي حد، مش لازم تبقى معايا أنا، المهم مصر تعيش، مش مهم مع مين».

الحفاظ على استقرار البلاد ومقدراتها

وأضاف أن الحفاظ على استقرار البلاد ومقدراتها يمثل أولوية، في ظل وجود ملايين المصريين الذين تتعلق حياتهم ومستقبلهم باستمرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

السيسي انتصارات أكتوبر انتصارات أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي الرئيس السيسي

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