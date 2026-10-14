السيسي: محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة حتى الآن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عمليه بناء الدولة تعد جهداً متواصلاً لا يتوقف، مضيفا أن الذاكرة هى الحصن الحقيقي لاي أمه.

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الخقائق لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أن اهمية الحفاظ على الوعي، محذرا من محاوله استهدف تشويها الذاكره الوطنيه وتمص الحقائق التاريخية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الاول لاي امه وان تشويهها يؤدي الى اضعاف قدره الشعب على ادراك الحقائق والتميز بين الصواب والخطأ.

واكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر شهدت محاولات للاصلاح الاقتصادي منذ عام 1976 وانها تواصل اليوم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز قدراتها والتحقيق التنمية.