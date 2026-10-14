الخارجية اللبنانية: الأخبار المتداولة عن إجراءات قضائية بحق السفيرة ندى معوض غير دقيقة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الأخبار المتداولة بشأن اتخاذ إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ندى حمادة معوض، غير دقيقة، موضحة أن المهمة الموكلة إليها جاءت بتفويض من رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، إن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض تستند إلى تفويض من رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، وفقًا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وشددت الخارجية اللبنانية على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العموميين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقًا للأصول القانونية المعمول بها.

ويأتي بيان الوزارة وسط تداول تقارير بشأن شكوى مقدمة بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن، على خلفية معلومات عن اتصالها بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، وتفاعلها مع واقعة تتعلق بنجله في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر قضائية، بحسب تقارير إعلامية لبنانية، أن إحالة الشكوى إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تعني توجيه اتهام إلى السفيرة أو إحالتها للتحقيق، وإنما تندرج ضمن إجراء يتعلق بالنظر في الشكوى المقدمة.

ويأتي الموقف اللبناني في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف اللبناني، وسط اهتمام أمريكي بمشاركة السفيرة معوض في المسار التفاوضي الذي تقوده واشنطن.

وأكدت الخارجية اللبنانية، من خلال بيانها، أن مهمة السفيرة تأتي في إطار التفويض الرسمي الصادر عن مؤسسات الدولة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالأصول القانونية والدستورية المنظمة للتعامل مع الموظفين العموميين.