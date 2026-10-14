أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

تداولت بعض المواقع أنباء عن إلقاء الأجهزة المختصة القبض على مسؤولين كبار بشركات بترول، على خلفية اتهامهما بارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة عملهما.

حقيقة القبض على مسؤولين بشركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ونفى مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أي إتهامات للعاملين في الوزارة ، وأكد أن الحادث صحيح لكن المقبوض عليهم يعملون مديري مهمات في شركات توصيل الغاز الطبيعي وليسوا معينين بالبترول.

فيما بدأت الجهات المعنية تحقيقات موسعة ويجري فحص الوقائع المرتبطة بمهام عملهما، والتحقق من مدى وجود مخالفات إدارية أو مالية، إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.