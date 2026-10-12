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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث تعزيز الشراكة مع SLB العالمية في التطوير التكنولوجي للقطاع

وزير البترول يبحث تعزيز الشراكة مع SLB العالمية في التطوير التكنولوجي بقطاع البترول والغاز
وزير البترول يبحث تعزيز الشراكة مع SLB العالمية في التطوير التكنولوجي بقطاع البترول والغاز
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوليفييه لوبوش، الرئيس التنفيذي لشركة «SLB» العالمية (شلمبرجير سابقاً)، وذلك على هامش مؤتمر البترول العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وجري خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الشراكة الممتدة مع شركة SLB ودورها في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية بقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أهمية البناء على مجالات التعاون القائمة وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في خفض مخاطر الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج من الحقول القائمة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان مستجدات أعمال المسح السيزمي البحري المتطور (OBN) في شرق البحر المتوسط بالتعاون بين قطاع البترول وتحالف SLB - فيريدين، الذي يغطي مساحة تبلغ نحو 95 ألف كيلومتر مربع، حيث تناولا الجدول الزمني لأعمال المسح ومعالجة البيانات وإتاحة النتائج الأولية، والخطوات اللازمة لإعداد البيانات وإتاحتها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، بما يدعم المزايدات العالمية المقبلة، ويعزز قدرة المستثمرين على تقييم الفرص الاستكشافية، ويسهم في خفض المخاطر وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف.

كما جرى متابعة المباحثات التي جرت خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» بشأن التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي، من خلال تحديد الحقول التجريبية والمواقع المناسبة لبدء التطبيق،  والنموذج التجاري والتعاقدي الملائم، بما في ذلك النموذج المرتبط بمستويات الأداء والنتائج المحققة، والاستفادة من الأطر التحفيزية الجديدة التي أطلقها قطاع البترول، بهدف الوصول إلى الموارد التي يصعب استخراجها بالطرق التقليدية، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج من الحقول القائمة.

وبحث الجانبان فرص التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانات وتحسين الإنتاج، بالتعاون مع هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، من خلال توظيف التحليلات المتقدمة والبيانات التشغيلية لتحسين أداء الحقول والحد من التراجع الطبيعي في الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل.

كما استعرض اللقاء الخطوات التالية لأعمال المسح السيزمي في البحر الأحمر، وسبل الاستفادة من خبرات SLB وحلولها التكنولوجية في خفض المخاطر الاستكشافية، بما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد إلى المناطق الواعدة، ويدعم جهود قطاع البترول في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في المناطق غير المستغلة.

وتطرق الجانبان إلى مواصلة تطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز تكامل البيانات الفنية والجيولوجية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهل الوصول إلى المعلومات وتقييم الفرص الاستثمارية، ويرفع كفاءة الترويج للمناطق المطروحة للمزايدات، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء فرص زيادة الاعتماد على المكون المحلي في خدماتها وأنشطتها التصنيعية في مصر، وتعزيز نقل الخبرات التكنولوجية وتطوير الكفاءات الفنية المصرية، إلى جانب بحث الاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها لتعزيز دورها قاعدة إقليمية لخدمات وتكنولوجيا البترول، وتنفيذ مشروعات الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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