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من الربط الكهربائي إلى البترول والغاز.. مصر والسعودية تعززان التعاون في الطاقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الربط الكهربائي إلى البترول والغاز.. مصر والسعودية تعززان التعاون في الطاقة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

بحثت مصر والسعودية تعزيز التعاون في مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، وتوسيع الشراكات في مجال الطاقة المتجددة، وذلك خلال مباحثات مشتركة عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية.

تناولت المباحثات سبل تعزيز التكامل بين البلدين في قطاع الطاقة، والبناء على الشراكة القائمة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار في الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، ومتابعة فرص إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة

واستعرض الجانبان مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والفرص التي تتيحها لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء وتبادل الطاقة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد المتاحة ويعزز أمن واستدامة إمدادات الطاقة في البلدين.

كما بحثا فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجه نحو تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع مجالات الاستثمار في مشروعاته المختلفة.

توسيع الشراكة في البترول والغاز والكهرباء

وتطرقت المباحثات إلى البناء على مذكرة التفاهم الموقعة في اليوم نفسه مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم توسيع مجالات التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

وأكدت المباحثات حرص مصر والسعودية على دفع التعاون في قطاع الطاقة نحو مزيد من التكامل والشراكة والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين.

مصر والسعودية مشروعات الربط الكهربائي الطاقة المتجددة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي

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