قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام مثيرة.. الجيش اليمني يكشف عن خسائر الفصائل خلال الحرب
«الإسكان» تسمح بتبادل شقق الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة
سفير مصر بالسعودية: إنهاء إجراءات إعادة جثمان المضيفة المصرية عزة رمزي للقاهرة
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان
من رئاسة الحكومة إلى مقعد وزير.. بينيت يفتح الباب أمام نتنياهو بشروط
الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس
بثنائية نظيفة.. الأهلي يحسم القمة 133 على حساب الزمالك
لميس الحديدي: تصعيد عسكري وسياسي بين التحالف والحوثيين بعد استهداف مطار الرياض
ما حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية وتوقيف 61 شخصا مغربي
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد تهديدات ترامب باستئناف ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء

منتدى الطاقة الدولي
منتدى الطاقة الدولي

 عُقد على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، جلسة مباحثات مصرية سعودية مشتركة، ضمت  الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة والصناعة  والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر بالرياض ، وذلك لبحث آفاق توسيع التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية

وتناولت المباحثات سبل البناء على الشراكة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة فرص توسيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة، والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى الجانبين.

كما استعرض الجانبان مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء، ودعم تبادل الطاقة، وكذلك التعاون  في  مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم أمن واستدامة إمدادات الطاقة.

واكدت المباحثات حرص مصر والسعودية على الانتقال بالتعاون في قطاع الطاقة إلى آفاق أوسع من التكامل والشراكة والاستثمار، والبناء على ما يمتلكه البلدان من مقومات وخبرات وقدرات متنوعة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

البترول الغاز النفط وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

ركوب الأمواج

دراسة صادمة لعشاق ركوب الأمواج.. تغير المناخ يهدد أشهر مواقع الرياضة العالمية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة شهيرة تدعم جهاز المناعة.. هل الأرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان؟.. أغذية تكافح جرثومة المعدة

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

المزيد