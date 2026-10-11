مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء

عُقد على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، جلسة مباحثات مصرية سعودية مشتركة، ضمت الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر بالرياض ، وذلك لبحث آفاق توسيع التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية

وتناولت المباحثات سبل البناء على الشراكة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة فرص توسيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة، والبناء على مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى الجانبين.

كما استعرض الجانبان مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء، ودعم تبادل الطاقة، وكذلك التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم أمن واستدامة إمدادات الطاقة.

واكدت المباحثات حرص مصر والسعودية على الانتقال بالتعاون في قطاع الطاقة إلى آفاق أوسع من التكامل والشراكة والاستثمار، والبناء على ما يمتلكه البلدان من مقومات وخبرات وقدرات متنوعة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.