قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد تهديدات ترامب باستئناف ضرب إيران
مباراة القمة 133.. منصف بقرار يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك
غارات جوية تستهدف معسكرات الحوثيين في محافظة تعز
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار من الأربعاء حتى الجمعة.. وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة
السعودية تعلن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء وتقييم الأضرار
مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي.. خطأ من زيزو يمنح الزمالك فرصة خطيرة
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأحداث ويؤكد على موقف مصر من دعم وحدة البلاد
من مقاعد الدراسة لجلسات الكيماوي.. آية تهزم السرطان بعد معاناة 10 سنوات
الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني: نريد وقف إطلاق نار غير مشروط من روسيا
نقابة الموسيقيين تستدعي عمر كمال للتحقيق بسبب "خمور وحشيش"
الجوهري يكشف آخر تطورات حالة المصابين في حادث مطار الرياض وكواليس نقل جثمان المضيفة عزة لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول: تشجيع أعمال الاستكشاف، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي
الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي
أ ش أ

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن أمن الطاقة مسؤولية مشتركة، وأن رؤية مصر تنطلق من مبدأ واضح، وهو أنه لا يمكن تحقيق أمن الطاقة دون استثمارات كافية في صناعة البترول والغاز.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير أمام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عُقد بالعاصمة السعودية "الرياض"، تحت شعار (أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد)، والذي افتتح أعماله الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور جاسم الشيراوي الأمين العام للمنتدى، بمشاركة وزراء الطاقة بالعديد من دول العالم وقيادات الشركات العالمية وأمناء المنظمات الدولية للطاقة.

كما أكد بدوي مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مشددًا على متانة العلاقات المصرية السعودية، وعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على ضرورة مواصلة ضخ الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج، والبنية الأساسية، والتكنولوجيا ورفع الكفاءة، وتعزيز المرونة اللازمة للاستجابة عند تعرض الأسواق للاضطراب.

وأضاف بدوي أن التحدي الرئيسي أمام منظومة الطاقة العالمية يتمثل في تحقيق التوازن بين تأمين إمدادات موثوقة من الطاقة، وتوفيرها بتكلفة ميسورة، وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الأولويات يجب أن يقوم على أساس التكامل بينها، وليس التضحية بإحداها لحساب الأخرى.

وأوضح أن التحول في مجال الطاقة لا يمكن أن يسير وفق نموذج واحد لجميع الدول، في ظل تباين الموارد الطبيعية والبنية الأساسية وأنماط الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية، لا سيّما في الاقتصادات الناشئة، وهو ما يستلزم تبني مسارات عملية تراعي ظروف واحتياجات كل دولة وتضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية أولويات الدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز، من خلال تهيئة بيئة استثمارية لتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن توظيف التكنولوجيا الحديثة أمر مهم للغاية في تحقيق هذه المستهدفات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين معدلات الاستخلاص من الحقول الجديدة والمتقادمة، وخفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية مصر تستهدف أيضًا تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد البترولية، من خلال زيادة استغلال الطاقات المتاحة بمعامل التكرير، والتوسع في صناعة البتروكيماويات والمنتجات ذات القيمة المضافة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويقلل الاستيراد، ويعزز مساهمة القطاع في توطين الصناعة والاقتصاد القومي.

وأوضح أن الغاز الطبيعي يظل أحد المكونات الرئيسية لمزيج الطاقة في مصر، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء مع دمج القدرات المتزايدة للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التعامل مع التحول في مجال الطاقة يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتحسين كفاءة الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، والتوسع في الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول الجديدة مثل الهيدروجين.

كما استعرض الوزير جهود تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، من خلال تصفير مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، وتحسين الأطر والشروط الاستثمارية، والتوسع في إتاحة البيانات والفرص من خلال الوسائل الرقمية، مثل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية، وتشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات وتكثيف الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد الوزير كذلك أهمية التعاون الإقليمي وتوظيف البنية الأساسية لربط مصادر الإنتاج بمراكز الاستهلاك والأسواق العالمية، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، تشمل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومحطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط، ومعامل التكرير، وقناة السويس، وخط سوميد، بما يعزز دور مصر كمركز محوري للطاقة إقليميًا.

وتطرق الوزير إلى مشروع حقل كرونوس القبرصي باعتباره نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي، حيث يتيح نقل الغاز القبرصي إلى مصر والاستفادة من البنية الأساسية القائمة لمعالجته وإسالته، لتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

ولفت إلى إمكانية البناء على هذا النموذج في تنمية موارد أخرى بشرق المتوسط، مثل حقل أفروديت القبرصي، إلى جانب الاكتشافات في القطاع رقم 10 بقبرص.

كما تطرق الوزير إلى تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أن الثروات المعدنية ركيزة متنامية لمستقبل الطاقة والصناعة، في ظل تزايد الطلب على المعادن اللازمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة والبطاريات والصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى جهود تطوير الإطار الاستثماري وتحديث البيانات الجيولوجية وتشجيع أعمال الاستكشاف، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وتصنيعها محليًا، بما يحقق عائدًا أكبر منها.

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية بدور منتدى الطاقة الدولي كمنصة محايدة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة والمستثمرين، بما يؤدي لتقريب الرؤى والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا دعم مصر للشراكات الهادفة لأمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسورة.

المهندس كريم بدوي وزير البترول الطاقة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

الإحرام

حكم طهارة ملابس الإحرام إذا وقع عليها دم؟.. دار الإفتاء تجيب

الأسبوع الدعوي الـ24 بجامعة الجلالة

أمين البحوث الإسلامية لطلاب جامعة الجلالة: الوعي الديني يحمي المجتمع من الانحراف والفوضى.. صور

الدكتور محمود صديق

رئيس جامعة الأزهر يدعو إلى تدشين فضاء أكاديمي عربي وإسلامي موحد وأكثر ترابطًا وتكاملًا

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

المزيد