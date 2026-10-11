اتفاق مصري سعودي لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما

وقّع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، وذلك في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتستهدف المذكرة توسيع التعاون والتكامل بين قطاعي البترول والطاقة في البلدين، وتعزيز تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة، بما يدعم كفاءة أسواق الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تشغيل وتطوير محطات الوقود، ونقل وتتبع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وتعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات، ودراسة فرص الاستثمار في المشروعات المشتركة وتنمية الصادرات.

وتتضمن المذكرة تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية والمؤتمرات وورش العمل؛ بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات وتوسيع الشراكة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المذكرة لتعزيز التعاون البترولي بين مصر والسعودية، وتوسيع فرص الاستثمار والتكامل في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.