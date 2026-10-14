المنظمة البحرية الدولية: غرق سفينة شحن قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في سبتمبر الماضي

أعلنت المنظمة البحرية الدولية غرق سفينة شحن بضائع بالقرب من مضيق هرمز، بعدما تعرضت للاستهداف بمقذوف في 23 سبتمبر الماضي، في حادث أسفر عن سقوط ضحايا بين أفراد الطاقم، وأثار مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

ووفقًا لبيانات المنظمة البحرية الدولية، تعرضت السفينة «كيب داو» (Cape Dao) لأضرار على بعد نحو 15 ميلًا بحريًا شمال شرقي مدينة خصب العمانية، في 23 سبتمبر، عقب إصابتها بمقذوف مجهول المصدر، فيما سُجلت وفاة أحد البحارة، ولم يُبلغ عن وقوع تلوث بحري جراء الحادث.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة قد أعلن، في تحذير ملاحي صدر يوم الحادث، تلقي بلاغ من مسؤول أمن إحدى الشركات المشغلة لسفينة شحن، أفاد بتعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وانجرافها في البحر.

وأضاف المركز أن أفراد الطاقم أُجلوا من السفينة، مع تسجيل إصابات، فيما بدأت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، ودعت السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، وسط توترات إقليمية تؤثر على حركة الشحن البحري وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق لأسواق الطاقة وشركات النقل البحري.

وتؤكد المنظمة البحرية الدولية ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها، والالتزام بقواعد القانون الدولي، محذرة من أن استهداف الملاحة التجارية يعرض حياة البحارة للخطر ويهدد سلامة التجارة الدولية.

وتتواصل الدعوات الدولية إلى ضمان حرية الملاحة في المنطقة، وتجنب استهداف السفن المدنية، مع استمرار التحقيقات في الحوادث البحرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.