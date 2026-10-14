الفاتيكان: البابا ليو يتعافى بشكل طبيعي بعد خضوعه لجراحة سرطان الرئة

قال الفاتيكان اليوم الأربعاء إن تعافي البابا ليو الرابع عشر من جراحة سرطان الرئة يسير بشكل طبيعي، حيث أظهرت فحوصات الدم والأشعة السينية للصدر نتائج ضمن النطاق المتوقع.

وخضع البابا ليو البالغ من العمر 71 عامًا لعملية جراحية يوم الثلاثاء في مستشفى جيميللي بروما لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى بعد أن اكتشف الأطباء وجود عقدة موضعية. وأكد الأطباء يوم الثلاثاء أن فحص الأنسجة أثناء العملية أظهر وجود سرطان غدي في الرئة.

وأضاف الفاتيكان أن العملية التي استغرقت 90 دقيقة كانت ناجحة ولم تكن هناك أي مضاعفات.

ويوم الأربعاء، خضع ليو لفحوصات دم دورية وصورة أشعة سينية للصدر، واستمر في جلسات العلاج الطبيعي التنفسي، وبدأ بالمشي في غرفته. كما استأنف نظامه الغذائي المعتاد، حيث تناول وجبتي الإفطار والغداء. وأكد الفاتيكان أن تعافيه يسير كما هو متوقع.

قال الفاتيكان في وقت سابق من صباح الأربعاء إن البابا ليو قضى "ليلة هادئة" في المستشفى، ومن المتوقع أن يبقى هناك لمدة أسبوع تقريباً.