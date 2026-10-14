فون دير لاين تتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان عقب خضوعه لجراحة لاستئصال جزء من الرئة

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل لبابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، عقب خضوعه لجراحة لاستئصال الفص السفلي من الرئة اليمنى.

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" - "إن سكينته وقوته تشكلان مصدر إلهام لنا جميعا".

وكان الفاتيكان قد أعلن أمس (الثلاثاء) تشخيص إصابة البابا ليو الرابع عشر بسرطان الرئة .. وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرسي الرسولي أن البابا خضع لجراحة لاستئصال الفص السفلي من الرئة اليمنى.

وذكر البيان أن الفحص النسيجي أثناء الجراحة أكد تشخيص الإصابة بالسرطان الغدي الرئوي، الذي كان مشتبها فيه قبل العملية.

وأضاف البيان أن البابا ليو الرابع عشر بقي في غرفة العمليات لمدة ثلاث ساعات تقريبا وأن العملية تكللت بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات.