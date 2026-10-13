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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفاتيكان: نجاح جراحة للبابا ليو الرابع عشر لاستئصال عقدة من الرئة

الفاتيكان
الفاتيكان
أ ش أ

 أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، نجاح جراحة خضع لها البابا ليو الرابع عشر لاستئصال عقدة من الرئة.

ونشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانا جاء فيه أن "الإجراء الجراحي اكتمل بنجاح، وفي الإطار الزمني المتوقع ووفقًا للخطة الموضوعة، وعاد الأب الأقدس إلى غرفته".

كان البابا ليو الرابع عشر قد أعلن، خلال صلاة ظهر أمس الأول الأحد، أنه سيخضع للجراحة.

وأعلن المتحدث الرسمي للفاتيكان -في بيان اليوم- أن العملية اكتملت بنجاح، وفي الموعد المحدد وكما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن يحتاج البابا إلى حوالي أسبوع للتعافي في المستشفي في عيادة جيميللي في العاصمة روما.

وتمكن البابا، البالغ من العمر 71 عاما، من العودة إلى غرفته في مستشفى جيميللي في روما حيث يوجد جناح خاص بالباباوات في الطابق العاشر ، ولم تنشر أي تفاصيل إضافية في البداية، كما لم يتضح نوع الورم.

و خضع البابا لعملية جراحية أجراها فريق من الأطباء بقيادة البروفيسور الإيطالي الشهير ستيفانو مارغاريتورا.

كان الفاتيكان قد أعلن إلغاء كافة الفعاليات العامة حتى يوم 20 أكتوبر الجاري نظرا لإجراء البابا عملية جراحية لإزالة ورم رئوي.

الفاتيكان جراحة عقدة من الرئة

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