وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان أمن الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب.. وروما تدين الهجمات على المملكة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، من نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقَي هرمز وباب المندب، بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقراره.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أن وزير الخارجية الإيطالي أكد إدانة بلاده للهجمات التي طالت مناطق في المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها.

وأعرب عن شكر بلاده للسلطات السعودية على جهودها في ضمان سلامة المقيمين على أراضيها، بمن فيهم المواطنون الإيطاليون.