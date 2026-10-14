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السيسي في ذكرى أكتوبر: حصنوا مصر ضد المؤامرة.. وخلوا بالكم من بلدكم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيسي في ذكرى أكتوبر: حصنوا مصر ضد المؤامرة.. وخلوا بالكم من بلدكم

السيسي
السيسي
رحمة سمير

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بعنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة.

وأكد السيسي، خلال مداخلته بالندوة، أهمية الحفاظ على الوعي الوطني والذاكرة الجمعية للمصريين، محذرًا من حملات التضليل ومحاولات تزييف الحقائق واستهداف استقرار الدولة، مشددًا على أن مواجهة هذه التحديات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وأشار الرئيس إلى أن التحديات التي تواجه مصر أكبر من أي تيار سياسي أو رئيس أو جماعة، لكنها ليست أكبر من قدرة الشعب المصري وإرادته، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها يمثل أولوية، وأن الواجب الوطني في المرحلة الحالية هو العمل والصبر.

وحذر السيسي من تأثير الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي، مؤكدًا أن الدستور لن يمسه أحد، وموجهًا نداءً إلى المصريين لتحصين بلادهم، قائلًا: «حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس».

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد السيسي أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمثل إطارًا حاكمًا للعلاقات بين الجانبين، مشددًا على أن مصر لا توجد لديها أي مطامع تجاه أحد، وأن تبنيها حل الدولتين يستند إلى قناعة بأن هذا المسار هو السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

كما أكد أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، وإيجاد حل للأزمة في الخليج، وتحقيق الأمن والاستقرار لدول الخليج، مشددًا على أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تدعم أشقاءها ومستعدة للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار.

واختتم الرئيس مداخلته بتوجيه رسالة إلى المصريين، قائلًا: «خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم».


 

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