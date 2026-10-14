الرئيس السيسي: حد عايز يمسك البلد دي يخليها تعمل مظاهرات سنة ونص لغاية لما يجيبها على الأرض؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، إن إضعاف الدولة واستنزاف مواردها قبل السعي إلى تولي الحكم يثير تساؤلات حول مدى إدراك أصحاب هذه التوجهات لطبيعة مسؤولية إدارة البلاد.

تداعيات الفترة التي شهدت احتجاجات متواصلة

وتحدث الرئيس السيسي عن تداعيات الفترة التي شهدت احتجاجات متواصلة، مشيرًا إلى ما وصفه بتراجع الأوضاع الاقتصادية والمالية، واستنزاف الاحتياطي بالبنك المركزي، وزيادة الأعباء المالية للدولة دون توافر الموارد الكافية لتغطيتها.

وقال الرئيس السيسي: «والله العظيم أنا عايز أبقى أنا بحلم بالله بقى. هو حد عايز يمسك البلد دي، يقعد يخليها تعمل مظاهرات سنة ونص لغاية لما يجيبها على الأرض، هولها تاني؟».

وأضاف: «حد بقى، حد بيفهم يعني إيه دولة، يخرج الناس لمدة سنة ونص كل يوم جمعة، جمعة مش عارف إيه والغضب إيه والكلام ده لغاية لما يجيبها على الأرض وبعدين يمسكها، يمسكها، إنت هتلاقي فيها حاجة؟ هتعمل إيه في اللي إنت عملته؟».

الأعباء المالية للمرتبات

وأوضح الرئيس السيسي أن الأعباء المالية للمرتبات ارتفعت من 80 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وفقًا لما ذكره خلال كلمته، متسائلًا عن كيفية تحمل الدولة لهذه الالتزامات في ظل غياب الموارد اللازمة.

وتابع الرئيس السيسي أن تداعيات تلك المرحلة شملت تراجع السياحة، قائلًا: «الوقود، كل حاجة بقت على الأرض، السياحة تراجعت، المعدل إنه بقى بالسالب».

وأكد الرئيس السيسي أن تقييم من يسعى إلى تولي مسؤولية البلاد يجب أن يستند إلى مدى قدرته على الحفاظ على الدولة ومواردها، وليس إلى مجرد الوصول إلى الحكم بعد إضعاف مؤسساتها واقتصادها.