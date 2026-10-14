مصادر أمنية بحرية: غرق سفينتين تجاريتين قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أفادت مصادر أمنية بحرية بغرق سفينتين تجاريتين قرب مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب تعرضهما لمقذوفات في حادثين منفصلين، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في المنطقة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن السفينتين هما سفينة الحاويات «GFS Pride»، التي ترفع علم سنغافورة، وسفينة الشحن الجاف «Cape Dao»، التي ترفع علم أنتيجوا وباربودا، مشيرة إلى أن السفينتين غرقتا بعد تعرضهما لأضرار جراء استهدافهما بمقذوفات.

وبحسب هيئة الملاحة والموانئ البحرية في سنغافورة، تعرضت السفينة «GFS Pride» لأضرار واندلع حريق على متنها قبل أن تغرق، فيما تمكن أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا من مغادرتها بسلام، دون تسجيل إصابات.

وفي حادث منفصل، غرقت السفينة «Cape Dao» بعدما كانت قد تعرضت للاستهداف في 23 سبتمبر الماضي، وأسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد طاقمها، بينما جرى إجلاء بقية البحارة عقب الواقعة.

وتأتي الحوادث وسط تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الملاحة واستمرار تدفقات الطاقة.

ولم تتضح بصورة مستقلة الجهة المسؤولة عن استهداف السفينتين في الحادثين، فيما تتابع الجهات البحرية المختصة التطورات وتدعو السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر في ظل استمرار التهديدات الأمنية.