ماكرون يبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط الإثنين المقبل تشمل أربع دول خليجية

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، تشمل أربع دول خليجية.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن مصدر مطلع بالرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الدول التي تشملها الجولة هي الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، وتأتي في إطار حرص فرنسا على مواصلة جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن الجولة تستهدف التشاور مع قادة الدول الأربع بشأن الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الشراكات الثنائية في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية.

وتأتي الجولة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن الطاقة وحرية الملاحة، وما تفرضه من تحديات على المستوى الأوروبي، بالتوازي مع الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مسارات التهدئة.

ك ف