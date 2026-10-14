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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يبدأ زيارة إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع الملك تشارلز ورئيس الوزراء البريطاني

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الملك تشارلز الثالث ي آندي بيرنهام.ورئيس الوزراء البريطانى

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "سأجتمع اليوم مع جلالة الملك تشارلز الثالث. كما سيكون هناك لقاء مهم مع رئيس الوزراء آندي بيرنهام. وسنناقش مجموعة واسعة من القضايا الأمنية. ونعمل على إعداد قرارات من شأنها أن تعزز موقفنا. وأشكر الملك ورئيس الوزراء وجميع البريطانيين على دعمهم!".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرهي نيكيفوروف أن زيلينسكي سافر جواً إلى المملكة المتحدة من مدينة رزيسزو البولندية، وكانت هذه أول رحلة من نوعها يجريها الرئيس الأوكراني إلى بولندا منذ يونيو الماضي، عندما جرد الرئيس البولندي، كارول ناوروكي، زيلينسكي من وسام النسر الأبيض بسبب تسمية وحدة عسكرية باسم "جيش التمرد الأوكراني".

وكانت آخر زيارة أجراها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة في 27 يوليو الماضي.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في 14 أكتوبر، أنها ستسرع من وتيرة توريد الصواريخ الخفيفة متعددة المهام البريطانية الصنع إلى أوكرانيا، والتي أثبتت فعاليتها العالية في مواجهة الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات نفاثة.

زيلينسكي المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطان

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